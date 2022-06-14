Тимченко: Украина будет играть значительную роль в энергетической безопасности Европы

Максим Тимченко: Существует большой интерес со стороны частного бизнеса к инвестициям в строительство новой Украины Фото: epravda.com.ua

"Я искренне убежден, что в будущем Украина будет играть значительную роль в энергетической безопасности ЕС и энергетическом ландшафте Европы", – сказал он.

Гендиректор подчеркнул, что для увеличения мощности "зеленой" генерации Украины до 30 ГВт необходимо привлечь около $40 млрд инвестиций.

"Поэтому мы, собственно, строим бизнес-коалицию из энергетических компаний для таких инвестиций. Мы в поисках частного капитала, поддержанного государством и политическими гарантиями. Вот что сегодня нужно, и уже существует большой интерес со стороны частного бизнеса к инвестициям в строительство новой Украины", – подытожил Тимченко.

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Видео: DTEK Group / YouTube