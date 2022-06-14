Тимченко: Украина будет играть значительную роль в энергетической безопасности Европы

"Я искренне убежден, что в будущем Украина будет играть значительную роль в энергетической безопасности ЕС и энергетическом ландшафте Европы", – сказал он.
Гендиректор подчеркнул, что для увеличения мощности "зеленой" генерации Украины до 30 ГВт необходимо привлечь около $40 млрд инвестиций.
"Поэтому мы, собственно, строим бизнес-коалицию из энергетических компаний для таких инвестиций. Мы в поисках частного капитала, поддержанного государством и политическими гарантиями. Вот что сегодня нужно, и уже существует большой интерес со стороны частного бизнеса к инвестициям в строительство новой Украины", – подытожил Тимченко.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе ДТЭК инициировал проект увеличения мощности "зеленой" энергетики в Украине. Как отметил Максим Тимченко, Украина может стать самым крупным поставщиком "зеленой" электроэнергии для своих европейских партнеров.
Украина 24 февраля полностью отключилась от энергосистем России и Беларуси. Это было запланированное отключение, пресс-служба "Укрэнерго" предупреждала о переходе украинской энергосистемы в изолированный режим: он предусматривался как испытание в рамках подготовки к синхронизации ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. Предполагалось, что эксперимент продлится с 24-го по 26 февраля.
Украина отключила свою энергосистему от энергетических систем Украины и Беларуси в 00.00, за несколько часов до начала военного вторжения России.
После начала вторжения Украина попросила о срочной синхронизации с единой энергосетью стран Евросоюза ENTSO-E. 15 марта в ДТЭК сообщили, что Украина успешно прошла технические испытания по синхронизации своей энергосистемы с европейской.