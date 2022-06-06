Украина может полностью отказаться от импорта газа - "Оператор ГТС"

Макогон привел в пример Данию, у которой уже 27% газа в сетях – биометан (биогаз, доведенный до качества метана), и в последние полгода наблюдается стабильный рост его количества. По его словам, к 2030-2035 годам Дания рассчитывает получить полностью "зеленую" газовую систему.

"Украина имеет очень большой потенциал для производства биогаза – до 8 млрд м³ биогаза в год. Это очень амбициозная цель на следующие 10 лет. Но 0,5 млрд м³ биогаза через два года вполне реально", – написал он.