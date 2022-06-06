Украина может полностью отказаться от импорта газа - "Оператор ГТС"

Макогон привел в пример Данию, у которой уже 27% газа в сетях – биометан (биогаз, доведенный до качества метана), и в последние полгода наблюдается стабильный рост его количества. По его словам, к 2030-2035 годам Дания рассчитывает получить полностью "зеленую" газовую систему.
"Украина имеет очень большой потенциал для производства биогаза – до 8 млрд м³ биогаза в год. Это очень амбициозная цель на следующие 10 лет. Но 0,5 млрд м³ биогаза через два года вполне реально", – написал он.
Украина потребляет около 30 млрд м³ природного газа в год, из них собственная добыча составляет примерно 20 млрд м³, сообщала в ноябре 2021 года "Украинская правда" в материале, посвященном газовому рынку страны.
"Если сравнить с 2013 годом – цифры меньше в несколько раз. Тогда мы потребляли более 50 млрд м³ газа, и почти 30 млрд м³ импортировали из России", – отмечалось в статье.
Импорт природного газа в Украину в 2021 году составил 2,6 млрд м³ – в шесть раз меньше, чем в 2020 году, сообщил ОГТСУ. Главным экспортером газа стала Венгрия, из которой в Украину поступило более 1,5 млрд м³, поставки из Словакии составили 285,3 млн м³, из Польши – 78,6 млн м³.