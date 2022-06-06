ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Украина может полностью отказаться от импорта газа - "Оператор ГТС"

Украина имеет очень большой потенциал для производства биогаза, считают в ОГТСУ
Украина имеет очень большой потенциал для производства биогаза, считают в ОГТСУ
Фото: depositphotos.com

У Украины есть реальная возможность за несколько лет полностью отказаться от импорта газа за счет собственной добычи газа и производства биогаза. Об этом заявил в Facebook 5 июня генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

Макогон привел в пример Данию, у которой уже 27% газа в сетях – биометан (биогаз, доведенный до качества метана), и в последние полгода наблюдается стабильный рост его количества. По его словам, к 2030-2035 годам Дания рассчитывает получить полностью "зеленую" газовую систему.

"Украина имеет очень большой потенциал для производства биогаза – до 8 млрд м³ биогаза в год. Это очень амбициозная цель на следующие 10 лет. Но 0,5 млрд м³ биогаза через два года вполне реально", – написал он.

https://www.facebook.com/mcfire76/posts/10159345245169081

Контекст:

Украина потребляет около 30 млрд м³ природного газа в год, из них собственная добыча составляет примерно 20 млрд м³, сообщала в ноябре 2021 года "Украинская правда" в материале, посвященном газовому рынку страны. 

"Если сравнить с 2013 годом – цифры меньше в несколько раз. Тогда мы потребляли более 50 млрд м³ газа, и почти 30 млрд м³ импортировали из России", – отмечалось в статье. 

Импорт природного газа в Украину в 2021 году составил 2,6 млрд м³ – в шесть раз меньше, чем в 2020 году, сообщил ОГТСУ. Главным экспортером газа стала Венгрия, из которой в Украину поступило более 1,5 млрд м³, поставки из Словакии составили 285,3 млн м³, из Польши – 78,6 млн м³.

Теги: газ, Дания, импорт, Сергей Макогон, Оператор газотранспортной системы Украины, зеленая энергетика
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше
  Полякова: К осени я собираюсь записать целый альбом украинских песен, где Оля Полякова будет совершенно другая
  Полякова: К осени я собираюсь записать целый альбом украинских песен, где Оля Полякова будет совершенно другая G
Алеся БАЦМАН
"Я еще приеду! Хотя, чего уж там, можно уже и не уезжать!" Галкин в Израиле обратился к публике
"Я еще приеду! Хотя, чего уж там, можно уже и не уезжать!" Галкин в Израиле обратился к публике
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе
Покинувшая РФ Полозкова: Меня пугают "светлые человечки", которые всю войну постят обзоры покупок и рецепты. Москва сейчас живет именно так
Покинувшая РФ Полозкова: Меня пугают "светлые человечки", которые всю войну постят обзоры покупок и рецепты. Москва сейчас живет именно так
  Queen, Дайана Росс, Сэм Райдер и Duran Duran. В Лондоне состоялся концерт в честь 70-летия правления Елизаветы II. Видео
  Queen, Дайана Росс, Сэм Райдер и Duran Duran. В Лондоне состоялся концерт в честь 70-летия правления Елизаветы II. Видео
  "Сука, тебя ненавидит весь мир". Анатолий Анатолич рассказал, что сделал бы при встрече с Путиным
  "Сука, тебя ненавидит весь мир". Анатолий Анатолич рассказал, что сделал бы при встрече с Путиным
  "Когда впервые его увидела, почувствовала: это мой человек". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала историю их знакомства
  "Когда впервые его увидела, почувствовала: это мой человек". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала историю их знакомства
  Полякова: У меня в репертуаре теперь украиноязычные песни. Мой голос по-украински звучит нежнее
  Полякова: У меня в репертуаре теперь украиноязычные песни. Мой голос по-украински звучит нежнее G
Алеся БАЦМАН
  Сумская высказалась в поддержку бойкота российской культуры, назвав близких родственников из РФ зомбированными
  Сумская высказалась в поддержку бойкота российской культуры, назвав близких родственников из РФ зомбированными
"Прощались и не знали, увидимся ли снова". Осадчая показала фото с отцом после разлуки
"Прощались и не знали, увидимся ли снова". Осадчая показала фото с отцом после разлуки
  "Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки
  "Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки
Цибульская об антивоенных высказываниях Галкина, Земфиры и Панина: Ничего на дух не переношу с той стороны
Цибульская об антивоенных высказываниях Галкина, Земфиры и Панина: Ничего на дух не переношу с той стороны
  "Старались лично меня денацифицировать". Хлывнюк показал осколок российской мины, который попал ему в лицо
  "Старались лично меня денацифицировать". Хлывнюк показал осколок российской мины, который попал ему в лицо G
Дмитрий ГОРДОН
Вышиванку Зеленского продали на аукционе в Вашингтоне за $100 тыс.
Вышиванку Зеленского продали на аукционе в Вашингтоне за $100 тыс.
  Елизавета II во время чаепития с Медвежонком Паддингтоном по случаю платинового юбилея рассекретила, что хранит в своей сумочке. Видео
  Елизавета II во время чаепития с Медвежонком Паддингтоном по случаю платинового юбилея рассекретила, что хранит в своей сумочке. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки (186595)
2
Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут (67403)
3
Хлывнюк: Когда Pink Floyd предложила записать песню с моим вокалом, я офигел (30093) G
4
Тринчер в купальнике похвасталась отдыхом в Буковеле (28658)
5
Арестович: Даже воевать мешает ненависть. Даже врагов нужно любить – так в них легче целиться (24598)
6
Стало известно, в каких странах теперь будет выступать замалчивающая российскую агрессию в Украине Ани Лорак (22358)
7
Сенцов: Кровь убитых детей Бучи и изнасилованных женщин – на руках того Серебренникова, который говорит, что нужно помогать российским солдатам (16585)
8
"Сегодня впервые в этом году попал в магазины с вещами". Кулеба сделал селфи в новой футболке с желто-синим принтом (15710)
 
 
 
 