В ЕС пока не обсуждают газовое эмбарго против РФ – еврокомиссар

Он заявил, что Еврокомиссия не исключает введения новых санкций против РФ, но отказ от российского газа пока не рассматривается.
По его словам, цель санкций – ударить по России и при этом не причинить большого вреда самим странам ЕС.
"Шесть запущенных комиссией пакетов [санкций] в любом случае окажут разрушительное воздействие на российскую экономику и энергетику, их эффективность не вызывает сомнений", – сказал еврокомиссар.
4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. Ожидалось, что в него войдет нефтяное эмбарго.
Последней страной, которая блокировала этот санкционный пакет, была Венгрия. Обсуждались среди прочего варианты отсрочки эмбарго для этого государства и выплата компенсаций. 9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Она сказала, что есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.
30 мая в Брюсселе состоялся двухдневный саммит ЕС. Орбан перед саммитом заявил: его страна поддержит введение эмбарго на нефть из России при условии, что будет найдено решение по безопасности поставок энергоносителей для нее. Он также назвал "неплохой" идею исключить из санкций поставки нефти через трубопроводы.
В тот же день к Совету ЕС обратился президент Украины Владимир Зеленский, он призвал согласовать шестой пакет санкций и эмбарго. В ночь на 31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о достижении договоренности о частичном ограничении поставок в Европейский союз российской нефти.
Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций 2 июня.
Европейский совет утвердил новый пакет санкций 3 июня. Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка".