В ЕС пока не обсуждают газовое эмбарго против РФ – еврокомиссар

Он заявил, что Еврокомиссия не исключает введения новых санкций против РФ, но отказ от российского газа пока не рассматривается.

По его словам, цель санкций – ударить по России и при этом не причинить большого вреда самим странам ЕС.

"Шесть запущенных комиссией пакетов [санкций] в любом случае окажут разрушительное воздействие на российскую экономику и энергетику, их эффективность не вызывает сомнений", – сказал еврокомиссар.