Украина может привлечь €35–40 млрд частного капитала на развитие "зеленой" энергетики до 2030 года – ДТЭК

"Когда мы говорим об этой инициативе 30 ГВт до 2030 года, речь идет не только о строительстве солнечных- и ветроэлектростанций – это также большие инвестиции в системы передачи, в системы хранения энергии. Это в том числе строительство мощностей по производству "зеленого" водорода. Согласно нашим оценкам, это будет стоить от €35–40 млрд. Но мы говорим о частном капитале", – сообщил глава ДТЭК.

Он отметил, что глобальные энергетические компании проявляют большой интерес к проекту, но для реализации программы нужна также поддержка от западных правительств и международных институций.

"Мы видим огромный интерес от глобальных международных компаний поучаствовать в этом плане, и что нам надо – это политические гарантии от наших иностранных партнеров – правительств и институций. Я верю, что частный капитал готов прийти в Украину, но нужны гарантии политических рисков", – сообщил Тимченко.

Во время Всемирного экономического формула в Давосе ДТЭК презентовал программу "30 до 2030", предусматривающую увеличение мощностей возобновляемой энергетики в Украине с текущих 9 ГВт до 30 ГВт до 2030 года, отметили в пресс-службе компании.