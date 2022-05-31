Биогазовые электростанции Украины могут остановиться из-за искусственного ограничения расчетов – инвесторы

"Необходимо установить уровень расчетов для производителей "зеленой" электроэнергии из биогаза – [на уровне] 60% от средневзвешенного "зеленого" тарифа за 2021 год. [...] Биоэнергетическая ассоциация Украины не требует каких-либо уступок или предусмотренной законодательством 100-процентной оплаты за произведенную "зеленую" электроэнергию, однако из-за принятых распорядительных документов производители "зеленой" электроэнергии из биогаза рискуют просто стать банкротами, а вся отрасль – перестать существовать", – сказано в посте.

В ассоциации отметили, что "в случае вынужденной остановки биогазовых станций по причине отсутствия оборотных средств для обеспечения производственного процесса предприятия понесут значительные убытки, нарушатся каналы для заготовки сырья, нарушатся сроки уплаты налогов, процентов по кредитам, будет потеря большого количества рабочих мест".

"Для возобновления работы биогазовых станций понадобится от четырех до шести месяцев. Помимо этого, оборудование для производства биогаза и электроэнергии требует ежедневного технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов с использованием запасных частей и вспомогательных и смазочных материалов", – говорится в обращении.

В Биоэнергетической ассоциации подчеркнули, что "производство электроэнергии из биогаза включает в себя значительные операционные расходы, связанные с сезонной заготовкой сырья и его круглогодичным хранением, круглосуточным и повременным графиком использования сырья в технологическом процессе".

"Биогазовая отрасль является стратегической для энергетики Украины. И сегодня она нуждается в поддержке", – заявили в организации.