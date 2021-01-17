Тепловые электростанции ДТЭК в декабре более чем на 1 млрд кВт-ч перевыполнили прогнозный баланс Минэнерго – Салеев

Генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев заявил, что тепловые электростанции компании в декабре 2020 года на 48,5% перевыполнили прогнозный баланс, который утвердило Министерство энергетики Украины.

Салеев рассказал, что ДТЕК начинает импорт угля из Казахстана, чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы Фото: dtek.com

Тепловые электростанции компании ДТЭК в декабре 2020 года на 48,5% перевыполнили прогнозный баланс, речь идет о 1,142 млрд кВт-ч, рассказал генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Шахты "ДТЭК Энерго" продолжают в полную мощность добывать уголь, предназначенный для тепловой генерации: с 1 января добыча составила 660 тыс. тонн угля газовой марки. Чтобы восполнить нехватку газового угля и обеспечить стабильную работу энергосистемы, компания начинает импорт угля из Казахстана", – сообщил он.

Салеев отметил, что импорт угля – это крайняя и временная мера для стабилизации работы энергосистемы.

Компания "ДТЭК Энерго" заранее подготовилась к отопительному сезону: обеспечила добычу угля в необходимых объемах и провела ремонтную кампанию, в результате чего была готова к его прохождению в предусмотренном Минэнерго прогнозном балансе, рассказал гендиректор.

Однако из-за критической ситуации в энергосистеме и высокой ее потребности в маневренных мощностях ТЭС "ДТЭК Энерго" уже несколько месяцев работают полным составом оборудования, что и привело к исчерпанию запасов, сказал Салеев.

Он добавил, что ДТЭК по просьбе государственной "Центрэнерго" отгрузила в адрес ее ТЭС 400 тыс. тонн угля в ноябре – декабре, еще 50 тыс. тонн поставит в ближайшее время.

Главной причиной низких запасов угля на складах Салеев считает несвоевременный выход атомных блоков из ремонтов.

По его мнению, на наполняемость складов на ТЭС также негативно повлиял временный простой шахт в первой половине прошлого года из-за невостребованности украинского угля и системного кризиса в отрасли, спровоцированного импортом тока из Беларуси и России в начале года.

"ДТЭК вынужден был останавливать шахты "Добропольеугля" [в марте 2020-го], а это ориентировочно недополученные 700 тыс. тонн, которых бы хватило для стабильной работы энергосистемы и прохождения осенне-зимнего периода 2020–2021 годов", – добавил он.

Нардеп от "Батьківщини", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко заявил, что энергоблоки тепловых электростанций государственной компании "Центрэнерго" остановились на аварийный ремонт из-за отсутствия угля на складах, в связи с чем планируются веерные отключения электроэнергии.

Пресс-служба "Укрэнерго" 15 января сообщила, что в Украине не планируются веерные отключения электроэнергии. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в случае необходимости состоится запуск газомазутных блоков, а также перевод угольных блоков на сжигание газа.