Украина может стать крупнейшим поставщиком чистой электроэнергии в Европу – глава ДТЭК Тимченко

Максим Тимченко: Мы поможем Европе решить ее большую ошибку, когда она очень сильно полагалась на российскую энергетику Фото: dtek.com

"Мы представили инициативу, которая называется "30 до 2030". Она предусматривает строительство 30 ГВт мощности "зеленой" энергетики в Украине до 2030 года, что сделает нас одним из крупнейшим поставщиком "зеленой" электроэнергии нашим европейским партнерам", – сказал он.

Тимченко подчеркнул, что Украина также может стать одним из крупнейших производителей "зеленого" водорода. По его словам, на Всемирном экономическом форуме в Давосе руководители крупнейших энергетических компаний в мире выразили готовность принять участие в этом проекте и готовы помочь в строительстве новой экономики Украины. Для увеличения мощностей чистой энергетики до 30 ГВт к 2030 году необходимо около €35–38 млрд инвестиций, считает он.

"Мы поможем Европе решить ее большую ошибку, когда она очень сильно полагалась на российскую энергетику. Конечно, мы должны дождаться конца войны, но готовиться нужно уже сегодня", – подытожил Тимченко.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе ДТЭК инициировал проект увеличения мощности "зеленой" энергетики в Украине до 30 ГВт к 2030 году.