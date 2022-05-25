В Давосе прошла акция Stop Bloody Energy против российских энергоресурсов

Всемирный экономический форум проходит в эти дни в Давосе Фото: EPA

"Организаторы акции убеждены: остановить войну, остановить российскую агрессию можно только одним способом – лишить Кремль источников финансирования. Бизнес должен уйти из России. И прежде всего – из российского энергетического сектора", – сообщили в компании.

Главная цель инициативы Stop Bloody Energy – убедить международный бизнес и энергетические компании прекратить работу в России и остановить финансирование российского террора, отметили организаторы.

По оценкам активистов, с 24 февраля только за продажу своих энергоресурсов Россия получила более €63 млрд.

"Каждый цент из этой суммы россияне используют для убийства невинных украинцев, считают активисты. На эту сумму, например, можно приобрести почти 8400 крылатых ракет "Калибр". В 2022 году доходы РФ от экспорта энергоносителей могут составить $321 млрд. Это около пяти военных годовых бюджетов страны-агрессора", – подсчитали инициаторы акции.



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