В Давосе прошла акция Stop Bloody Energy против российских энергоресурсов

"Организаторы акции убеждены: остановить войну, остановить российскую агрессию можно только одним способом – лишить Кремль источников финансирования. Бизнес должен уйти из России. И прежде всего – из российского энергетического сектора", – сообщили в компании.
Главная цель инициативы Stop Bloody Energy – убедить международный бизнес и энергетические компании прекратить работу в России и остановить финансирование российского террора, отметили организаторы.
По оценкам активистов, с 24 февраля только за продажу своих энергоресурсов Россия получила более €63 млрд.
"Каждый цент из этой суммы россияне используют для убийства невинных украинцев, считают активисты. На эту сумму, например, можно приобрести почти 8400 крылатых ракет "Калибр". В 2022 году доходы РФ от экспорта энергоносителей могут составить $321 млрд. Это около пяти военных годовых бюджетов страны-агрессора", – подсчитали инициаторы акции.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Группа ДТЭК, НАК "Нафтогаз України" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy, в рамках которого они призывают западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.
Компании уже обращались к мировому бизнес-сообществу с открытым письмом, в котором они призвали мир отказаться от покупки российских энергоресурсов и прекратить любые поставки в Россию комплектующих и технологий для топливно-энергетической сферы.
8 марта США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа. По данным источников CBS News, запрет также распространяется на российский уголь.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа в связи с вторжением РФ в Украину.
Европейская комиссия представила план энергетической независимости, который позволит Европе отказаться от российских нефти и газа к 2027 году. Он обойдется более чем в €200 млрд, сообщила 18 мая глава комиссии Урсула фон дер Ляйен.