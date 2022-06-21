Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 5 тысяч семей на Донбассе – ДТЭК

"За 20 июня аварийно-ремонтным бригадам ДТЭК удалось возобновить электропитание для жителей семи населенных пунктов Покровского, Бахмутского и Краматорского районов. Электроснабжение снова получают 5466 семей", – сообщили в компании.

В частности, энергетикам удалось менее чем за сутки провести работы для более чем 4 тысяч семей на авдеевском и бахмутском направлениях, где были зафиксированы массированные артиллерийские обстрелы. Пока без света остаются 320 населенных пунктов Донецкой области.

Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

"Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 118-е сутки и восстанавливают оборудование и линии снова и снова, как только это становится возможным", – сообщили в компании.

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