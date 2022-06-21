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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 5 тысяч семей на Донбассе – ДТЭК

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Пока без света остаются 320 населенных пунктов Донецкой области
Пока без света остаются 320 населенных пунктов Донецкой области
Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

Украинские энергетики вернули свет для более чем 5 тысяч домов в семи населенных пунктах Покровского, Бахмутского и Краматорского районов Донбасса. Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

"За 20 июня аварийно-ремонтным бригадам ДТЭК удалось возобновить электропитание для жителей семи населенных пунктов Покровского, Бахмутского и Краматорского районов. Электроснабжение снова получают 5466 семей", – сообщили в компании.

В частности, энергетикам удалось менее чем за сутки провести работы для более чем 4 тысяч семей на авдеевском и бахмутском направлениях, где были зафиксированы массированные артиллерийские обстрелы. Пока без света остаются 320 населенных пунктов Донецкой области.

Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

"Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 118-е сутки и восстанавливают оборудование и линии снова и снова, как только это становится возможным", – сообщили в компании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: Донецкая область, энергетика, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, обстрелы, война России против Украины
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