Энергетики ДТЭК Ахметова за неделю вернули свет в 120 тысяч домов в зоне боевых действий

"Несмотря на ежедневные обстрелы, энергетики ДТЭК за неделю с 13-го по 19 июня вернули свет 118 270 семьям в 121 населенном пункте Донбасса. В некоторых населенных пунктах из-за регулярных обстрелов энергетикам приходится ежедневно проводить ремонты сетей и возвращать свет жителям. Энергетики делают все возможное, чтобы возвращать свет жителям в максимально короткие сроки", – сообщили в компании.
Аварийные бригады энергетиков непрерывно работают уже 116 суток, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий, подчеркнули в пресс-службе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго", "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.