Энергетики ДТЭК Ахметова за неделю вернули свет в 120 тысяч домов в зоне боевых действий

Аварийные бригады энергетиков непрерывно работают уже 116 суток Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

"Несмотря на ежедневные обстрелы, энергетики ДТЭК за неделю с 13-го по 19 июня вернули свет 118 270 семьям в 121 населенном пункте Донбасса. В некоторых населенных пунктах из-за регулярных обстрелов энергетикам приходится ежедневно проводить ремонты сетей и возвращать свет жителям. Энергетики делают все возможное, чтобы возвращать свет жителям в максимально короткие сроки", – сообщили в компании.

Аварийные бригады энергетиков непрерывно работают уже 116 суток, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий, подчеркнули в пресс-службе.

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