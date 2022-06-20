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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК Ахметова за неделю вернули свет в 120 тысяч домов в зоне боевых действий

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Аварийные бригады энергетиков непрерывно работают уже 116 суток
Аварийные бригады энергетиков непрерывно работают уже 116 суток
Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

За минувшую неделю энергетики вернули свет для 120 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

"Несмотря на ежедневные обстрелы, энергетики ДТЭК за неделю с 13-го по 19 июня вернули свет 118 270 семьям в 121 населенном пункте Донбасса. В некоторых населенных пунктах из-за регулярных обстрелов энергетикам приходится ежедневно проводить ремонты сетей и возвращать свет жителям. Энергетики делают все возможное, чтобы возвращать свет жителям в максимально короткие сроки", – сообщили в компании.

Аварийные бригады энергетиков непрерывно работают уже 116 суток, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий, подчеркнули в пресс-службе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго", "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: Донецкая область, энергетика, Днепропетровская область, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, война России против Украины
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