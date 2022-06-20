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Саперы проверили все парки и скверы Киева: восемь зон остаются закрытыми

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В Киеве саперы проверили все парки и скверы
В Киеве саперы проверили все парки и скверы
Фото: EPA

Большинство парков и скверов в Киеве, кроме восьми закрытых зон, доступны жителям столицы для прогулок. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации (КГВА) в Telegram.

"Все парки и скверы в Киеве обследованы на наличие взрывоопасных предметов! Отныне по дорожкам своих любимых парков в районах можете гулять спокойнее, за исключением тех зон, которые не открыты", – говорится в сообщении. 

Закрытыми для посещения остаются:

  • часть парка "Лысая гора";
  • часть парка "Киото";
  • парк "Борцов за свободу и независимость";
  • парк "Деснянский";
  • парк "Муромец";
  • часть парка "Труханов остров";
  • часть парка "Пуща-Водица";
  • часть Мариинского парка.

Контекст:

Российские оккупанты, покидая Киевскую область, оставили там множество мин и растяжек, сообщали в МВД. 

Наиболее загрязнены минами и снарядами были район Пущи-Водицы, Виноградаря, Святошинское лесопарковое хозяйство и автомобильные дороги в направлении Житомира и Вышгорода, сообщала КГВА.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в службе. Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в МВД.

Теги: Украина, военные, агрессия, оборона, парк, саперы, минирование, война России против Украины
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