Саперы проверили все парки и скверы Киева: восемь зон остаются закрытыми

"Все парки и скверы в Киеве обследованы на наличие взрывоопасных предметов! Отныне по дорожкам своих любимых парков в районах можете гулять спокойнее, за исключением тех зон, которые не открыты", – говорится в сообщении.

Закрытыми для посещения остаются:

Контекст:

Российские оккупанты, покидая Киевскую область, оставили там множество мин и растяжек, сообщали в МВД.

Наиболее загрязнены минами и снарядами были район Пущи-Водицы, Виноградаря, Святошинское лесопарковое хозяйство и автомобильные дороги в направлении Житомира и Вышгорода, сообщала КГВА.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в службе. Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в МВД.