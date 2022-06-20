Данилов: Война все еще продолжается, и мы далеки от ее завершения

Ситуацию на передовой Данилов назвал напряженной и сложной. Он отметил, что не считает российскую армию слабой, так как у нее большие ресурсы и она их привела в Украину. В частности, у россиян преимущество в артиллерии и тяжелой технике, но "наших воинов это не пугает", они держат свои позиции и время от времени контратакуют.

"Но война все еще продолжается, и мы далеки от ее завершения", – сказал он.

Данилов также заявил, что россияне не отказались от планов завоевать всю Украину.

По его словам, самым быстрым способом положить конец конфликту было бы предоставление партнерами Украины оружия, необходимого для победы над российской армией в полевых условиях.

Секретарь СНБО уверен, что завершением войны для Украины станет возвращение всех территорий, включая временно оккупированные в 2014 году районы Донбасса и Крым.

"Возможна ли остановка в этой войне? Может быть вариант. Но эта остановка должна быть принята нашим обществом. Если это не будет принято, общество пойдет на войну без правительства", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)