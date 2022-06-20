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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Война все еще продолжается, и мы далеки от ее завершения

Ситуацию на передовой Данилов назвал напряженной и сложной
Ситуацию на передовой Данилов назвал напряженной и сложной
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Война России против Украины далека от завершения, считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Об этом он заявил в интервью канадской газете The Globe and Mail, которое вышло 17 июня.

Ситуацию на передовой Данилов назвал напряженной и сложной. Он отметил, что не считает российскую армию слабой, так как у нее большие ресурсы и она их привела в Украину. В частности, у россиян преимущество в артиллерии и тяжелой технике, но "наших воинов это не пугает", они держат свои позиции и время от времени контратакуют.

"Но война все еще продолжается, и мы далеки от ее завершения", – сказал он.

Данилов также заявил, что россияне не отказались от планов завоевать всю Украину.

По его словам, самым быстрым способом положить конец конфликту было бы предоставление партнерами Украины оружия, необходимого для победы над российской армией в полевых условиях.

Секретарь СНБО уверен, что завершением войны для Украины станет возвращение всех территорий, включая временно оккупированные в 2014 году районы Донбасса и Крым.

"Возможна ли остановка в этой войне? Может быть вариант. Но эта остановка должна быть принята нашим обществом. Если это не будет принято, общество пойдет на войну без правительства", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, СНБО, война России против Украины, Алексей Данилов
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