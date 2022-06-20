Мэр Ирпеня сообщил, что ДТЭК в сотрудничестве с мэрией вернул свет почти всем жителям города

Александр Маркушин: Мы работали с ДТЭК в Ирпене одной командой Фото: Олександр Маркушин / Facebook

"Мы работали с ДТЭК в Ирпене одной командой. Если им требовалась какая-то помощь – им помогали, но действительно, они мощно все восстановили. Те сети, которые находятся на балансе ДТЭК, восстановлены на 100%", – сказал он.

Маркушин добавил, что сейчас есть проблемы с подключением некоторых частных сетей, поэтому их приходится подключать по временной схеме к другим потребителям.

Война России против Украины. Главное (обновляется)