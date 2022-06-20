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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Ирпеня сообщил, что ДТЭК в сотрудничестве с мэрией вернул свет почти всем жителям города

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Александр Маркушин: Мы работали с ДТЭК в Ирпене одной командой
Александр Маркушин: Мы работали с ДТЭК в Ирпене одной командой
Фото: Олександр Маркушин / Facebook

Благодаря сотрудничеству мэрии Ирпеня с компанией ДТЭК удалось оперативно возобновить электроснабжение почти всем жителям города. Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин в эфире телеканала "Украина 24", который транслирует национальный телемарафон.

"Мы работали с ДТЭК в Ирпене одной командой. Если им требовалась какая-то помощь – им помогали, но действительно, они мощно все восстановили. Те сети, которые находятся на балансе ДТЭК, восстановлены на 100%", – сказал он.

Маркушин добавил, что сейчас есть проблемы с подключением некоторых частных сетей, поэтому их приходится подключать по временной схеме к другим потребителям. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение. Согласно данным спутникового центра ООН Unosat на 31 марта, российские военные за время оккупации города повредили в Ирпене не менее 1060 объектов жилой и социальной инфраструктуры (115 разрушены полностью, 698 значительно повреждены, 187 частично повреждены) – 71% от территории города, писало в Facebook местное информационное агентство ITV. В частности, оккупанты обстреляли четыре учебные заведения и три учреждения здравоохранения.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах. 

Компания ДТЭК Рината Ахметова инвестировала 300 млн грн в первоочередные работы по аварийному восстановлению сетей Киевской области, что позволило за 45 дней вернуть свет всем 260 тысячам отключенных потребителей.

Для полного восстановления электросетей освобожденной от оккупантов Киевской области необходимы инвестиции в размере 1 млрд грн, сообщало агентство "РБК-Украина".

Теги: инвестиции, ДТЭК, электроснабжение, Ирпень, ремонт, мэр, Александр Маркушин
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