Оккупанты не готовятся отапливать Мариуполь зимой – советник мэра

"Оккупанты не готовятся отапливать Мариуполь зимой. Несмотря на громкие заявления о подготовке к отопительному сезону и восстановлении котельных, руководители комитетов самоорганизации населения и квартальные получили указание срочно собирать данные о потребностях в дровах и угле в первую очередь по частным домам, даже газифицированным", – написал он.

Советник мэра считает, что это "прямой сигнал и признание очевидного факта – отопления зимой не будет" – не из-за нежелания оккупантов, а "сугубо технически".

"Все котельные в Мариуполе давно модернизированы и переведены на единый вид топлива – природный газ. Восстановить газоснабжение в Мариуполе невозможно путем ремонта из-за огромных повреждений газовода как магистрального, так и по домам. Подача газа грозит превратить город в взрывчатку", – объяснил Андрющенко.

По словам советника мэра, до начала зимы в Мариуполе нереально перестроить горелки на твердое топливо.

"Каков план Б у оккупантов? Наиболее вероятным является подталкивание к депортации в Россию в ближайшие месяцы. В эту гипотезу, кроме отопления, укладывается и частично искусственный кризис с водой и гуманитаркой. Горожане не нужны в таком количестве оккупантам в Мариуполе. Только минимум, необходимый для обслуживания военно-транспортных баз вокруг порта", – отметил он.

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