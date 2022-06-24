В Мариуполе оккупанты под видом жилья строят фортификационные сооружения – мэр

"Без лишнего разглашения оккупанты начали строить якобы жилые дома. Работы идут в северо-западной части почти на границе территории города. То есть именно по ориентировочному направлению контрнаступления ВСУ", – говорится в сообщении.
По информации Бойченко, за этими новыми сооружениями оккупанты сразу вырывают окопы и размещают технику. В то же время людей не выпускают из города, чтобы потом прикрываться мирными жителями.
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Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за Мариуполь погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
3 июня Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожены полностью. В Мариуполе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.
В Мариуполе проблемы с питьевой водой, гуманитарная катастрофа и антисанитария. Больным диабетом не хватает инсулина. 15 июня Бойченко заявил о вспышках инфекционных заболеваний, в том числе холеры.