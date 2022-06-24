В Мариуполе оккупанты под видом жилья строят фортификационные сооружения – мэр

Работы идут в северо-западной части почти на границе территории Мариуполя Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

"Без лишнего разглашения оккупанты начали строить якобы жилые дома. Работы идут в северо-западной части почти на границе территории города. То есть именно по ориентировочному направлению контрнаступления ВСУ", – говорится в сообщении.

По информации Бойченко, за этими новыми сооружениями оккупанты сразу вырывают окопы и размещают технику. В то же время людей не выпускают из города, чтобы потом прикрываться мирными жителями.

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