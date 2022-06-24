Оккупанты проводят "перепись населения" в Мариуполе – ГУР Минобороны

Об этом 23 июня в Telegram сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"Во время процедуры у людей требуют удостоверяющие личность документы, а также прохождение процедуры дактилоскопии (фиксация отпечатков пальцев). Местным жителям запрещено покидать город. Одновременно здесь работает несколько съемочных групп российских телеканалов, имеющих задачу продемонстрировать "налаживание мирной жизни", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, в Мариуполе постоянно растут цены на товары и услуги, несмотря на отсутствие заработка у большинства горожан.

Кроме того, в Мариуполе работают частные похоронные команды из РФ.

"Цена их "услуг" – 10 тыс. грн за одно тело", – отметили в ГУР.

Война России против Украины. Главное (обновляется)