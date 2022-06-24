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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты проводят "перепись населения" в Мариуполе – ГУР Минобороны

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Оккупанты запретили жителям Мариуполя покидать город, отметили в ГУР
Оккупанты запретили жителям Мариуполя покидать город, отметили в ГУР
Фото: EPA

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области проводится так называемая перепись населения.

Об этом 23 июня в Telegram сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"Во время процедуры у людей требуют удостоверяющие личность документы, а также прохождение процедуры дактилоскопии (фиксация отпечатков пальцев). Местным жителям запрещено покидать город. Одновременно здесь работает несколько съемочных групп российских телеканалов, имеющих задачу продемонстрировать "налаживание мирной жизни", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, в Мариуполе постоянно растут цены на товары и услуги, несмотря на отсутствие заработка у большинства горожан.

Кроме того, в Мариуполе работают частные похоронные команды из РФ.

"Цена их "услуг" – 10 тыс. грн за одно тело", – отметили в ГУР.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за Мариуполь погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожены полностью. В Мариуполе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

В Мариуполе проблемы с питьевой водой, гуманитарная катастрофа и антисанитария. Больным диабетом не хватает инсулина. 15 июня Бойченко заявил о вспышках инфекционных заболеваний, в том числе холеры.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, захват, Мариуполь, разведка, запрет, похороны, перепись, война России против Украины, документы, население, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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