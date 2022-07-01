Российские хакеры атаковали ДТЭК Ахметова в попытке дестабилизировать энергосистему – заявление компании

"Цель злоумышленников – нарушить технологические процессы генерирующих и распределительных компаний и подорвать энергетическую безопасность Украины, а также распространить заведомо ложную информацию о работе компаний и как следствие – оставить без электроснабжения украинских потребителей", – считают в ДТЭК.

ДТЭК объясняет хакерскую атаку РФ реакцией страны-агрессора на проукраинскую позицию компании и ее акционера.



"Особая активность врага касательно атак на объекты ДТЭК объясняется жесткой и проактивной позицией собственника компании Рината Ахметова в отношении варварской войны России против Украины, масштабной помощью украинской армии и поддержкой украинцев", – сообщили в компании.



ДТЭК сотрудничает с украинскими компетентными службами и с международными партнёрами Украины по вопросам кибер-безопасности.



"ДТЭК прикладывает максимум усилий, чтобы обеспечить стабильную работу энергетической системы Украины во время войны и гарантировать бесперебойное электроснабжение украинским потребителям", – сообщили в компании.