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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские хакеры атаковали ДТЭК Ахметова в попытке дестабилизировать энергосистему – заявление компании

ДТЭК объясняет хакерскую атаку РФ реакцией страны-агрессора на проукраинскую позицию компании и ее акционера
ДТЭК объясняет хакерскую атаку РФ реакцией страны-агрессора на проукраинскую позицию компании и ее акционера
Фото: dtek.com

Компания ДТЭК зафиксировала кибер-атаку на ІТ-инфраструктуру группы со стороны Российской Федерации. Об этом сообщили 1 июля в пресс-службе ДТЭК.

"Цель злоумышленников – нарушить технологические процессы генерирующих и распределительных компаний и подорвать энергетическую безопасность Украины, а также распространить заведомо ложную информацию о работе компаний и как следствие – оставить без электроснабжения украинских потребителей", – считают в ДТЭК. 

ДТЭК объясняет хакерскую атаку РФ реакцией страны-агрессора на проукраинскую позицию компании и ее акционера.

"Особая активность врага касательно атак на объекты  ДТЭК объясняется жесткой и проактивной позицией собственника компании Рината Ахметова в отношении варварской войны России против Украины, масштабной помощью украинской армии и поддержкой украинцев", – сообщили в компании.

ДТЭК сотрудничает с украинскими компетентными службами и с международными партнёрами Украины по вопросам кибер-безопасности.

"ДТЭК прикладывает максимум усилий, чтобы обеспечить стабильную работу энергетической системы Украины во время войны и гарантировать бесперебойное электроснабжение украинским потребителям", – сообщили в компании.

Теги: Россия, хакеры, ДТЭК, технологии, энергосистема
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