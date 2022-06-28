Оккупанты нанесли удар по Криворожской ТЭС – глава облсовета

"Российские оккупационные войска ударили по территории Криворожской ТЭС. Последствия выясняются", – написал он.
Подробностей Лукашук не озвучил.
27 июня Межведомственный координационный штаб (МКШ) России заявил о якобы подготовленном украинской стороной плане подрыва Криворожской ТЭС. Пропагандисты утверждали, что в подрыве заинтересованы "украинские националисты", а на территории ТЭС находится вооружение.
Компания ДТЭК, отвечающая за работу электростанции, назвала заявление оккупантов фейком.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сценарий с предварительно озвученными обвинениями в адрес украинских военных в планах "подрыва" тех или иных объектов – стандартный прием в информационной войне, которую ведут оккупанты. Так, МКШ РФ 23 июня "анонсировал" подрыв 1-й детской больницы в Харькове.
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Общины, находящиеся к югу от Кривого Рога на границе с Херсонской областью, обстреливаются практически ежедневно.
В частности, Апостоловскую общину россияне обстреливали из "Ураганов" 14–15 июня, Зеленодольскую – 15 июня, Зеленодольскую и Широковскую – в ночь на 28 июня.