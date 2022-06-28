Оккупанты нанесли удар по Криворожской ТЭС – глава облсовета

"Российские оккупационные войска ударили по территории Криворожской ТЭС. Последствия выясняются", – написал он.

Подробностей Лукашук не озвучил.

27 июня Межведомственный координационный штаб (МКШ) России заявил о якобы подготовленном украинской стороной плане подрыва Криворожской ТЭС. Пропагандисты утверждали, что в подрыве заинтересованы "украинские националисты", а на территории ТЭС находится вооружение.

Компания ДТЭК, отвечающая за работу электростанции, назвала заявление оккупантов фейком.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Сценарий с предварительно озвученными обвинениями в адрес украинских военных в планах "подрыва" тех или иных объектов – стандартный прием в информационной войне, которую ведут оккупанты. Так, МКШ РФ 23 июня "анонсировал" подрыв 1-й детской больницы в Харькове.