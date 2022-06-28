"Враг целенаправленно выпускает ракеты по обычным людям". Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область

По его словам, захватчики атаковали Криворожский район – удар пришелся по Широковской и Зеленодольской общинам.
По предварительной информации, в результате обстрела никто не пострадал.
"Очень всех прошу не терять бдительности. Пожалуйста, переходите в безопасные места, когда слышите сигнал тревоги. Обязательно. Враг коварен – целенаправленно стреляет и выпускает ракеты по обычным людям. Берегите себя!" – подчеркнул глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
В частности, 18 июня Резниченко сообщил о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу в Новомосковском районе.
Утром 19 июня на обстрелянном оккупантами объекте взорвалась емкость с топливом, погибли три человека.
В ночь на 23 июня оккупанты обстреляли Днепропетровскую область кассетными боеприпасами, ранения получили два человека.