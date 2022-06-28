"Враг целенаправленно выпускает ракеты по обычным людям". Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область

По его словам, захватчики атаковали Криворожский район – удар пришелся по Широковской и Зеленодольской общинам.

По предварительной информации, в результате обстрела никто не пострадал.

"Очень всех прошу не терять бдительности. Пожалуйста, переходите в безопасные места, когда слышите сигнал тревоги. Обязательно. Враг коварен – целенаправленно стреляет и выпускает ракеты по обычным людям. Берегите себя!" – подчеркнул глава ОВА.

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