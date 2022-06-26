Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину Днепропетровской области, два человека ранены – глава ОВА

"Враг несколько часов держал под прицелом Зеленодольскую общину. Трижды ударил из "Градов" и ствольной артиллерии по людям и жилью. В Зеленодольске двое раненых – мужчина и женщина. Им оказали медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Резниченко добавил, что в городе есть разрушения многоэтажек, повреждены дом культуры и здание почты.

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