Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину Днепропетровской области, два человека ранены – глава ОВА

"Враг несколько часов держал под прицелом Зеленодольскую общину. Трижды ударил из "Градов" и ствольной артиллерии по людям и жилью. В Зеленодольске двое раненых – мужчина и женщина. Им оказали медицинскую помощь", – говорится в сообщении.
Резниченко добавил, что в городе есть разрушения многоэтажек, повреждены дом культуры и здание почты.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
В частности, 18 июня Резниченко сообщил о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу в Новомосковском районе.
Утром 19 июня на обстрелянном оккупантами объекте взорвалась емкость с топливом, погибли три человека.
В ночь на 23 июня оккупанты обстреляли Днепропетровскую область кассетными боеприпасами, ранения получили два человека.