Спасатели Днепропетровской области получили бронежилеты и каски от "Метинвеста"

"Спасатели – первые, кто приезжает на место поражения, они достают людей из-под завалов. И очень часто происходят повторные обстрелы тех городов, куда выехали спасатели. Поэтому очень важно, чтобы у них было достойное защитное снаряжение", – рассказал Рыженков.

Для спасателей искали специальное снаряжение – с минимальным весом.

"На спасателях, кроме бронежилетов, очень многое другое необходимое снаряжение. Для того, чтобы быстро перемещаться, чтобы успеть помочь людям и сохранить собственную жизнь, они должны быть очень мобильными. Поэтому мы передаем им именно такие – очень легкие – бронежилеты", – объяснил общественный деятель, волонтер, заслуженный мастер спорта Украины, призер Олимпийских игр Денис Силантьев.

Заместитель начальника пожарно-спасательного отряда ГСЧС Украины в Днепропетровской области Александр Лымарь рассказал, в каких условиях работают спасатели.

"Я лично участвовал в ликвидации чрезвычайной ситуации по "прилету" ракеты. И, учитывая обстановку, которая была на данном событии, имея бронезащиту – чувствуешь себя гораздо спокойнее", – признается он.

Всего компании группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского передали защитникам Украины около 100 тыс. средств индивидуальной защиты.

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