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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спасатели Днепропетровской области получили бронежилеты и каски от "Метинвеста"

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Всего компании группы "Метинвест" передали защитникам Украины около 100 тыс. средств индивидуальной защиты
Всего компании группы "Метинвест" передали защитникам Украины около 100 тыс. средств индивидуальной защиты
Фото: Метінвест / Facebook

Сотрудники ГСЧС Днепропетровской области получили бронежилеты и каски, броню закупили за границей, а сами жилеты сшили в Украине. 15 бронежилетов и столько же касок передал спасателям генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков, защитные комплекты распределят по нескольким спасательным частям, сообщили в пресс-службе компании.

"Спасатели – первые, кто приезжает на место поражения, они достают людей из-под завалов. И очень часто происходят повторные обстрелы тех городов, куда выехали спасатели. Поэтому очень важно, чтобы у них было достойное защитное снаряжение", – рассказал Рыженков.

Для спасателей искали специальное снаряжение – с минимальным весом.

"На спасателях, кроме бронежилетов, очень многое другое необходимое снаряжение. Для того, чтобы быстро перемещаться, чтобы успеть помочь людям и сохранить собственную жизнь, они должны быть очень мобильными. Поэтому мы передаем им именно такие – очень легкие –  бронежилеты", – объяснил общественный деятель, волонтер, заслуженный мастер спорта Украины, призер Олимпийских игр Денис Силантьев.

Заместитель начальника пожарно-спасательного отряда ГСЧС Украины в Днепропетровской области Александр Лымарь рассказал, в каких условиях работают спасатели.

"Я лично участвовал в ликвидации чрезвычайной ситуации по "прилету" ракеты. И, учитывая обстановку, которая была на данном событии, имея бронезащиту – чувствуешь себя гораздо спокойнее", – признается он.

Всего компании группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского передали защитникам Украины около 100 тыс. средств индивидуальной защиты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабной войны компания "Метинвест" направила на помощь украинцам и Украине уже более 1,5 млрд грн: она закупает и производит бронежилеты для ВСУ и ТрО, передает на передовую специальную технику, авто, каски, аптечки и турникеты. Также в координации с Фондом Рината Ахметова компания положила начало гуманитарному проекту "Спасаем жизнь", в рамках которого уже более 85 тыс. человек получили продуктовые наборы.

Теги: ГСЧС, война, Метинвест, помощь, бронежилеты, война России против Украины
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