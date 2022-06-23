"Метинвест" бесплатно предоставляет бронепластины для украинских защитников

"Пластины изготавливаются из стали собственного производства и подвергаются термической обработке (закалка, закалка с отпуском) в соответствии с действующей технологической документацией. Физико-механические характеристики изделий обеспечивают необходимый уровень баллистической стойкости, что позволяет использовать их как жесткие защитные элементы для выпускаемых бронежилетов согласно ГСТУ 8782:2018. Пластины также могут использоваться для повышения пулестойкости отдельных элементов автотранспорта и специальной техники", – подчеркивают в компании.

С начала полномасштабного вторжения российской армии компания "Метинвест" занималась поиском необходимой стали для бронепластин: металлурги использовали как собственное производство, так и привлекали партнеров для импорта и переработки. Для своих изделий эксперты компании разработали химический состав стали, технологию выплавки, разливки и обработки давлением полуфабриката, а также резки и термообработки бронеплит.

"На данный момент на предприятиях группы сформирован постоянно пополняющийся запас готовых бронепластин. Изделия готовы к оперативной передаче для нужд защитников Украины", – сказано в сообщении.

С начала полномасштабной войны компания "Метинвест" направила на помощь украинцам и Украине уже более 1,5 млрд грн: она закупает и производит бронежилеты для ВСУ и ТрО, передает на передовую специальную технику, авто, каски, аптечки и турникеты. Также в координации с Фондом Рината Ахметова компания положила начало гуманитарному проекту "Спасаем жизнь", в рамках которого уже более 85 тыс. человек получили продуктовые наборы.