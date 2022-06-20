"Метинвест" передал ВСУ уже более 20 тыс. пластин для бронежилетов

Военные отмечают, что потребность в бронежилетах и касках есть всегда Фото: Метінвест / Facebook

"Защитная амуниция предназначена для наших воинов, выполняющих боевые задания на линии столкновения с врагом. Мы понимаем, что каждая единица защиты – это спасенная жизнь военного. А спасенный военный – это сотни спасенных жизней гражданских. Поэтому мы делаем все необходимое, чтобы снабжать наших воинов защитной амуницией. На этой неделе мы передавали бронежилеты и каски военным в Днепропетровской области. Также договорились о поставках амуниции с руководителями военных частей, которые базируются в Авдеевке, – сейчас они формируют свои потребности. Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы защитить наши города", – рассказал генеральный директор компании "Метинвест" Александр Мироненко.

Военные отмечают, что потребность в бронежилетах и касках есть всегда, а качество амуниции от "Метинвеста" очень высокое.

"От всех военнослужащих хотел бы поблагодарить компанию "Метинвест" за поддержку боеготовности подразделений Национальной гвардии Украины. С начала полномасштабной военной агрессии наша часть получила от "Запорожстали" 1050 касок и 1800 бронежилетов. Все это снаряжение сейчас обеспечивает защиту бойцов НГУ, которые находятся на передовых позициях обороны нашей Родины", – цитирует пресс-служба компании полковника Национальной гвардии Украины Андрея Беляева.