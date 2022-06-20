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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Метинвест" передал ВСУ уже более 20 тыс. пластин для бронежилетов

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Военные отмечают, что потребность в бронежилетах и касках есть всегда
Военные отмечают, что потребность в бронежилетах и касках есть всегда
Фото: Метінвест / Facebook

Металлурги компании "Метинвест" передали в Вооруженные силы Украины уже более 20 тыс. бронепластин, очередную партию защитного снаряжения в виде бронежилетов и касок получили запорожские военнослужащие, на очереди – Донецк: подразделения, которые дислоцируются возле Авдеевки. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе "Метинвеста".

"Защитная амуниция предназначена для наших воинов, выполняющих боевые задания на линии столкновения с врагом. Мы понимаем, что каждая единица защиты – это спасенная жизнь военного. А спасенный военный – это сотни спасенных жизней гражданских. Поэтому мы делаем все необходимое, чтобы снабжать наших воинов защитной амуницией. На этой неделе мы передавали бронежилеты и каски военным в Днепропетровской области. Также договорились о поставках амуниции с руководителями военных частей, которые базируются в Авдеевке, – сейчас они формируют свои потребности. Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы защитить наши города", – рассказал генеральный директор компании "Метинвест" Александр Мироненко.

Военные отмечают, что потребность в бронежилетах и касках есть всегда, а качество амуниции от "Метинвеста" очень высокое.

"От всех военнослужащих хотел бы поблагодарить компанию "Метинвест" за поддержку боеготовности подразделений Национальной гвардии Украины. С начала полномасштабной военной агрессии наша часть получила от "Запорожстали" 1050 касок и 1800 бронежилетов. Все это снаряжение сейчас обеспечивает защиту бойцов НГУ, которые находятся на передовых позициях обороны нашей Родины", – цитирует пресс-служба компании полковника Национальной гвардии Украины Андрея Беляева.

Контекст:

В конце мая "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского передала военной части НГУ 1000 единиц средств защиты, а ранее предоставила Сухопутным войскам ВСУ более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн. Кроме того, компания закупила и передала 1000 комплектов амуниции спецназа Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

Теги: Вооруженные силы Украины, Метинвест, помощь, бронежилеты, металлургия, ВСУ
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