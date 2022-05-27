Нацгвардия получила 500 комплектов бронежилетов и касок от "Метинвеста"

Всего компания предоставляет более 100 тысяч бронежилетов для украинских военных Фото: Метінвест / Facebook

"Каждый из нас прилагает максимум усилий для противостояния военной агрессии, развернутой против Украины. Группа "Метинвест" обеспечивает поддержку военнослужащих, и мы будем продолжать такую поддержку и в дальнейшем, к нашей общей победе, – отметил генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Все бронежилеты – 4+ уровня защиты, они укомплектованы бронеплитами собственного производства "Метинвеста", кевларовые каски имеют 3-й уровень защиты, сообщили в компании Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Также "Метинвест" за последние несколько дней передал украинским сухопутным войскам более 60 дронов, 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок, общей стоимостью 10 млн грн. Также 1000 комплектов амуниции спецназначения передали Управлению разведки Министерства обороны Украины, стоимость оснащения составила $2,5 млн. Всего компания предоставляет более 100 тысяч бронежилетов для украинских военных, что закрывает значительную часть потребностей ВСУ, в том числе и мобилизованных сотрудников "Метинвеста", отметили в пресс-службе.