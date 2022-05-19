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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Метинвест" передал разведчикам на передовую 1000 комплектов специального снаряжения на $2,5 млн

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Необходимое оборудование компания закупила у Израиля
Необходимое оборудование компания закупила у Израиля
Фото: segodnya.ua

Главное управление разведки Украины получило 1000 комплектов специального снаряжения, куда входит бронежилет, каска и прибор ночного видения от компании "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского, сообщает "Сегодня".

"Эти наборы направят в спецподразделения в горячие точки на передовой. Это и восток, и юг. Там они сейчас очень нужны, потому что бронежилеты – это расходный материал и нуждаются в постоянном пополнении. Очень хорошо, что такое пополнение есть. Принципиально важно, что работа "Метинвест" в этом плане носит системный характер. Эта партия – 1000 бронежилетов, это большая партия", – рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Необходимое оборудование компания закупила у Израиля, использующего его для снаряжения своих спецподразделений.

"Сейчас есть дефицит качественного снаряжения. Мы искали в разных странах мира. Привезли 1000 бронежилетов с плитами, 1000 приборов ночного видения. И 1000 шлемов. Это 2,5 миллиона долларов. Это инициатива акционера Рината Ахматова, ведь его позиция – помогать армии, ВСУ любым способом, чтобы мы вместе шли к нашей победе и выгнали из страны оккупантов", – пояснил руководитель проектного офиса генерального директора "Метинвест" Александр Водовиз.

Теги: разведка, военная помощь, Метинвест, бронежилеты, ВСУ, война России против Украины
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