"Метинвест" передал разведчикам на передовую 1000 комплектов специального снаряжения на $2,5 млн

"Эти наборы направят в спецподразделения в горячие точки на передовой. Это и восток, и юг. Там они сейчас очень нужны, потому что бронежилеты – это расходный материал и нуждаются в постоянном пополнении. Очень хорошо, что такое пополнение есть. Принципиально важно, что работа "Метинвест" в этом плане носит системный характер. Эта партия – 1000 бронежилетов, это большая партия", – рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Необходимое оборудование компания закупила у Израиля, использующего его для снаряжения своих спецподразделений.

"Сейчас есть дефицит качественного снаряжения. Мы искали в разных странах мира. Привезли 1000 бронежилетов с плитами, 1000 приборов ночного видения. И 1000 шлемов. Это 2,5 миллиона долларов. Это инициатива акционера Рината Ахматова, ведь его позиция – помогать армии, ВСУ любым способом, чтобы мы вместе шли к нашей победе и выгнали из страны оккупантов", – пояснил руководитель проектного офиса генерального директора "Метинвест" Александр Водовиз.