Среди работников "Метинвеста" много мобилизованных сотрудников, всех компания снабдила бронежилетами и касками – гендиректор "Каметстали"

Дмитрий Липпа: Все наши сотрудники, само собой, продолжают получать заработную плату в соответствии с законодательством Скриншот: Украина 24 / YouTube

"Все наши сотрудники, само собой, продолжают получать заработную плату в соответствии с законодательством. Но самое главное – что нам удалось обеспечить всех наших мобилизованных работников бронежилетами и касками высокого качества, четвертой степени защиты", – отметил он.

Гендиректор уточнил, что усилия по защите своих сотрудников компания "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского предпринимает не только в Каменском, но и Кривом Роге, Запорожье, Авдеевке и других регионах присутствия.

"Также компания системно оказывает помощь Министерству обороны – только вчера передали 1 тыс. специальных комплектов для ГУР. Мы постоянно находимся в контакте с военными", – подчеркнул Липпа.

Война России против Украины. Главное (обновляется)