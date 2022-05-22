Среди работников "Метинвеста" много мобилизованных сотрудников, всех компания снабдила бронежилетами и касками – гендиректор "Каметстали"

"Все наши сотрудники, само собой, продолжают получать заработную плату в соответствии с законодательством. Но самое главное – что нам удалось обеспечить всех наших мобилизованных работников бронежилетами и касками высокого качества, четвертой степени защиты", – отметил он.
Гендиректор уточнил, что усилия по защите своих сотрудников компания "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского предпринимает не только в Каменском, но и Кривом Роге, Запорожье, Авдеевке и других регионах присутствия.
"Также компания системно оказывает помощь Министерству обороны – только вчера передали 1 тыс. специальных комплектов для ГУР. Мы постоянно находимся в контакте с военными", – подчеркнул Липпа.
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"Метинвест" также передал предприятиям Украины 900 тонн специальной стали, из которой изготовят 90 тыс. бронежилетов для украинских воинов. Также компания закупает за границей готовые средства защиты и передает украинским бойцам нужную технику – квадрокоптеры, беспилотники и автомобили.
За 70 дней войны "Метинвест" направил более 1,2 млрд грн на нужды украинской армии и мирных жителей. На эти деньги закупаются бронежилеты, медикаменты, продукты для формирования гуманитарных наборов, строятся укрытия.