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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Среди работников "Метинвеста" много мобилизованных сотрудников, всех компания снабдила бронежилетами и касками – гендиректор "Каметстали"

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Дмитрий Липпа: Все наши сотрудники, само собой, продолжают получать заработную плату в соответствии с законодательством
Дмитрий Липпа: Все наши сотрудники, само собой, продолжают получать заработную плату в соответствии с законодательством
Скриншот: Украина 24 / YouTube

В группе "Метинвест" большое количество мобилизованных работников и много добровольцев, ушедших защищать Украину, компания обеспечивает таких работников не только зарплатой, но и средствами защиты. Об этом рассказал генеральный директор входящего в группу предприятия "Каметсталь" Дмитрий Липпа 20 мая в эфире национального телемарафона, который транслирует в том числе телеканал "Украина 24".

"Все наши сотрудники, само собой, продолжают получать заработную плату в соответствии с законодательством. Но самое главное – что нам удалось обеспечить всех наших мобилизованных работников бронежилетами и касками высокого качества, четвертой степени защиты", – отметил он.

Гендиректор уточнил, что усилия по защите своих сотрудников компания "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского предпринимает не только в Каменском, но и Кривом Роге, Запорожье, Авдеевке и других регионах присутствия.

"Также компания системно оказывает помощь Министерству обороны – только вчера передали 1 тыс. специальных комплектов для ГУР. Мы постоянно находимся в контакте с военными", – подчеркнул Липпа.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

"Метинвест" также передал предприятиям Украины 900 тонн специальной стали, из которой изготовят 90 тыс. бронежилетов для украинских воинов. Также компания закупает за границей готовые средства защиты и передает украинским бойцам нужную технику – квадрокоптеры, беспилотники и автомобили.

За 70 дней войны "Метинвест" направил более 1,2 млрд грн на нужды украинской армии и мирных жителей. На эти деньги закупаются бронежилеты, медикаменты, продукты для формирования гуманитарных наборов, строятся укрытия.

Теги: мобилизация, добровольцы, Метинвест, бронежилеты, война России против Украины
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