Кличко передал 5 тыс. бронежилетов и 5 тыс. кевларовых касок командованию Сухопутных войск Украины

Виталий Кличко: Это снаряжение сегодня нужно нашим бойцам на передовой Скриншот: Віталій Кличко / TelegramВіталій Кличко

"Передал командованию Сухопутных войск Украины военное снаряжение, поступившее от наших американских друзей. Мы с братом обратились ко Всемирному конгрессу украинцев. И он, в рамках глобальной акции "Объединяемся с Украиной", собрал средства и закупил для терробороны Киева 5 тыс. бронежилетов высокого класса защиты и 5 тыс. кевларовых касок. На $4,5 млн", – написал мэр Киева.

Кличко поблагодарил Всемирный конгресс украинцев и сообщил, что снаряжение будет использоваться на передовой.

"Поскольку ситуация в столице более спокойная и тероборона уже обеспечена снаряжением, мы решили передать бронежилеты и каски командованию Сухопутных войск. Так как это снаряжение сегодня нужно нашим бойцам на передовой", – подытожил он.