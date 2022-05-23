Израильские шлемы и бронежилеты уже в Украине – посол

"Израильские шлемы и бронежилеты уже в Украине", – написал Бродский и опубликовал фото израильского самолета и его груза.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи.

Министр обороны Израиля Бени Ганц анонсировал поставку Украине шлемов и бронежилетов для медиков и спасателей, работающих в зоне боевых действий, 20 апреля, после разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Число не уточнялось.

СМИ тогда отмечали, что до сих пор Израиль оказывал Украине исключительно гуманитарную помощь, поэтому отправка военного снаряжения, хоть и для некомбатантов, является определенным изменением политики.

После скандала с антисемитскими высказываниями главы МИД РФ Сергея Лаврова в начале мая израильские СМИ писали, что правительство и командование страны обсуждают расширение военной помощи для Украины, а Резников заявлял, что "поставки оружия из Израиля – почти решенный вопрос". Однако официальных сообщений о поставках какой-либо военной помощи из Израиля в Украину не было.