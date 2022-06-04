Олимпийский призер Силантьев передал запорожским медикам бронежилеты и каски

"Наши врачи – настоящие герои, которые спасают жизнь украинцев, пострадавших от российской агрессии. А компания "Метинвест" [Рината] Ахметова и [Вадима] Новинского делают все, чтобы помочь нашим врачам. Сегодня мы передали врачам очередную партию защитной амуниции, потому что они должны быть в безопасности, спасая жизнь людей", – рассказал Силантьев.

Военные медики рассказали о своих впечатлениях от амуниции.

"Ты надеваешь каску, и она четко сидит на голове. Можно наушники надеть или "ночник". Такие каски чуть ли не для спецподразделений, мы о таких и не мечтали", – сказал военнослужащий ВСУ с позывным Котик.

Всего Силантьев передал медикам 15 комплектов амуниции из бронежилета и каски, у военных медиков есть свои нормы: им необходимо иметь не более 30% нагрузки от собственного веса.

"У медика, кроме бронежилета, еще тактический рюкзак. И, не дай бог, боец. Поэтому минус каждый килограмм – это очень важно", – объяснил военнослужащий ВСУ с позывным Док.