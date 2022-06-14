Палатный: "Украинская команда" отправила на передовую машины и бронежилеты

"Тернопольская команда и Николай Люшняк передали более двух десятков облегченных бронежилетов по стандартам НАТО бойцам из Теребовли, которые отправятся на передовую. Для бойцов из специальных подразделений приобрели несколько десятков тактических наплечников. К бойцам ССО из Тернополя поехали два автомобиля. Машину для защитников на изюмском направлении приобрели винницкие волонтеры "Украинской команды" и Геннадий Ткачук. Из Новомосковска передали ребятам из ССО компьютерную технику", – сообщил Палатный.

По его словам, волонтеры также обеспечивают бойцов маскировочными сетками, лекарствами, средствами гигиены и питьевой водой. Для гражданских, пострадавших от обстрелов со стороны российских войск, собирают продукты питания, сезонную одежду и средства личной гигиены.

"Хмельницкая команда вместе с Александром Буханевичем передали центру помощи ХОР более тонны одежды и средств гигиены. В Черкассы для переселенцев из Донецкой и Харьковской областей "Украинская команда" передала полтонны продуктов питания и бытовой химии. Черниговская команда и Александр Ломако собрали продукты питания и средства гигиены для жителей Репкинской общины", – отметил Палатный.

С начала войны "Украинская команда" передала воинам и вынужденным переселенцам почти 400 тонн гуманитарных грузов, помощь получили более 71 тыс. человек, отметили в волонтерском штабе.

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