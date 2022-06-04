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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Работа в "красной" зоне: как врачи-добровольцы на фронте спасают жизни, рискуя своими. Видео

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Военные врачи-добровольцы рассказали о своей работе
Военные врачи-добровольцы рассказали о своей работе
Скриншот: Gennadiy Druzenko / YouTube

Как проходит эвакуация раненых военных и мирных жителей во время войны, насколько рискуют медики, которые занимаются эвакуацией, какие нужны изменения законодательства, чтобы улучшить работу добровольцев – на эти вопросы ответила журналисту Дмитрию Тузову врач Светлана Друзенко, волонтер Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова.

Видео опубликовал в YouTube глава набсовета госпиталя, юрист Геннадий Друзенко.

"Начавшаяся 24 февраля война существенно отличается от той, с которой украинцы жили в течение восьми лет. Она более кровавая и жестокая. Теперь смешались все: военные, медики и гражданские. Теперь может пострадать каждый. Добровольцы из ПДМГ работают, не покладая рук, они спасают людей из-под обстрелов, однако каждый день сами подвергаются опасности", – говорится в описании видео.

ВИДЕО
Видео: Gennadiy Druzenko / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: добровольцы, эвакуация, раненые, волонтер, волонтеры, госпиталь, война России против Украины, медики, врачи, врач, Геннадий Друзенко
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