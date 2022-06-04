Работа в "красной" зоне: как врачи-добровольцы на фронте спасают жизни, рискуя своими. Видео

Видео опубликовал в YouTube глава набсовета госпиталя, юрист Геннадий Друзенко.

"Начавшаяся 24 февраля война существенно отличается от той, с которой украинцы жили в течение восьми лет. Она более кровавая и жестокая. Теперь смешались все: военные, медики и гражданские. Теперь может пострадать каждый. Добровольцы из ПДМГ работают, не покладая рук, они спасают людей из-под обстрелов, однако каждый день сами подвергаются опасности", – говорится в описании видео.

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Видео: Gennadiy Druzenko / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)