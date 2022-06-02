Советник министра внутренних дел: Проект "Машины для армии" – это сотни людей, которые ищут автомобили, ремонтируют, перегоняют их даже в самые горячие точки Украины

"Проект "Машины для армии" – это сотни людей, которые каждый день ездят за границей и ищут автомобили, водители, которые перегоняют эти автомобили, в том числе по Украине и даже в самые горячие точки. У нас есть кейсы, когда водители доставили машины в Попасную, а оттуда выбраться уже совсем не просто – война полным ходом и ничего не работает. Мы договорились с местными военно-гражданскими администрациями, чтобы этих водителей доставили хоть к какой-то цивилизации, откуда они могли бы вернуться в Киев. Это также СТО, мастера, которые ремонтируют машины и так далее. Люди делают кто что может, и это чрезвычайно вдохновляет", – заявил Смирнов.

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По его данным, что волонтеры доставляют также и спецтранспорт.

"В рамках проекта "Машины для армии" передали более 300 автомобилей военным на передовую и в МВД, а также специальный транспорт – машины скорой помощи, пожарные и квадроциклы", – сообщил Смирнов.