ВСУ сбили четыре ракеты "Калибр", запущенные оккупантами с Черного моря

Украинские военные сбили ракеты, которые оккупанты запустили в сторону Днепра Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (архив)

"Сегодня около 17.30 российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" с акватории Черного моря. Шесть ракет рашистов были направлены по городу Днепр. Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" Воздушных сил ВСУ сбиты четыре ракеты врага", – говорится в сообщении.

28 июня оккупанты обстреляли Днепр. Удар был нанесен по СТО, возник пожар. Мэр города Борис Филатов сообщил, что под завалами находятся люди.

Глава областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что в Днепре из-за "прилетов" разрушены железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие.

"Горит сервисная компания. На месте ударов работают спасатели. Ищут под завалами людей. В Синельниковском районе масштабы разрушений выясняются", – написал он.

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