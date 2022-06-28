ВСУ сбили четыре ракеты "Калибр", запущенные оккупантами с Черного моря

"Сегодня около 17.30 российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" с акватории Черного моря. Шесть ракет рашистов были направлены по городу Днепр. Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" Воздушных сил ВСУ сбиты четыре ракеты врага", – говорится в сообщении.
28 июня оккупанты обстреляли Днепр. Удар был нанесен по СТО, возник пожар. Мэр города Борис Филатов сообщил, что под завалами находятся люди.
Глава областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что в Днепре из-за "прилетов" разрушены железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие.
"Горит сервисная компания. На месте ударов работают спасатели. Ищут под завалами людей. В Синельниковском районе масштабы разрушений выясняются", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)