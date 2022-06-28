Оккупанты "анонсировали" удары по Криворожской ТЭС, заранее обвинив Украину в ее подрыве

Оккупанты заявили, что украинское командование якобы сознательно разместило свои подразделения на территории ТЭС. По версии МКШ РФ, начиная с 24 июня, оттуда ежедневно выдвигаются на боевые позиции расчеты РСЗО для обстрела временно оккупированной Херсонской области. А потом прячутся обратно, провоцируя ответный огонь.
"Не исключено, что, не сумев спровоцировать российские вооруженные силы на нанесение удара по Криворожской ТЭС, украинские националисты могут сами взорвать элементы электростанции", – заявили оккупанты.
Таким образом ВСУ, по версии российской структуры, хотят создать гуманитарную и энергетическую катастрофу на территории страны, чтобы обвинить Россию. В штабе заявляют, что после подрыва Украина готовится представить мировому сообществу "поддельные доказательства нанесения удара со стороны российских войск".
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Общины, находящиеся к югу от Кривого Рога на границе с Херсонской областью, обстреливаются практически ежедневно.
В частности, Апостоловскую общину россияне обстреливали из "Ураганов" 14–15 июня, Зеленодольскую – 15 июня, Зеленодольскую и Широковскую – в ночь на 28 июня.
Сценарий с предварительно озвученными обвинениями в адрес украинских военных в планах "подрыва" тех или иных объектов – стандартный прием в информационной войне, которую ведут оккупанты. Так, МКШ РФ 23 июня "анонсировал" подрыв Первой детской больницы в Харькове.