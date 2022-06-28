Оккупанты "анонсировали" удары по Криворожской ТЭС, заранее обвинив Украину в ее подрыве

ТЭС в Зеленодольске, по версии российской пропаганды, якобы может быть подорвана "националистами" Фото: ru.wikimedia.org

Оккупанты заявили, что украинское командование якобы сознательно разместило свои подразделения на территории ТЭС. По версии МКШ РФ, начиная с 24 июня, оттуда ежедневно выдвигаются на боевые позиции расчеты РСЗО для обстрела временно оккупированной Херсонской области. А потом прячутся обратно, провоцируя ответный огонь.

"Не исключено, что, не сумев спровоцировать российские вооруженные силы на нанесение удара по Криворожской ТЭС, украинские националисты могут сами взорвать элементы электростанции", – заявили оккупанты.

Таким образом ВСУ, по версии российской структуры, хотят создать гуманитарную и энергетическую катастрофу на территории страны, чтобы обвинить Россию. В штабе заявляют, что после подрыва Украина готовится представить мировому сообществу "поддельные доказательства нанесения удара со стороны российских войск".