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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики вместе с ВСУ вернули свет еще для 5 тысяч семей в зоне боевых действий в Донецкой области – ДТЭК

Аварийно-ремонтные бригады энергетиков отремонтировали поврежденные оккупантами линии электропередачи и вернули свет еще в 5 тысяч домов в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах Донецкой области. Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

Благодаря совместным действиям ВСУ и энергетиков возобновлено электроснабжение девяти населенных пунктов.

"Особенно сложная ситуация на севере области. Сети, оборудование и цели энергопредприятия испытывают все большие разрушения. Донецкая область продолжает подвергаться массированным артиллерийским обстрелам, ракетным и авиаударам. Продолжаются боевые действия, которые постоянно разрушают электроинфраструктуру региона", – сообщили в ДТЭК.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: Донецкая область, война, энергетика, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, обстрелы, война России против Украины, разрушения
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