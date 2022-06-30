Энергетики вместе с ВСУ вернули свет еще для 5 тысяч семей в зоне боевых действий в Донецкой области – ДТЭК

Благодаря совместным действиям ВСУ и энергетиков возобновлено электроснабжение девяти населенных пунктов.

"Особенно сложная ситуация на севере области. Сети, оборудование и цели энергопредприятия испытывают все большие разрушения. Донецкая область продолжает подвергаться массированным артиллерийским обстрелам, ракетным и авиаударам. Продолжаются боевые действия, которые постоянно разрушают электроинфраструктуру региона", – сообщили в ДТЭК.

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