"Херсоноблэнерго" частично утратило контроль над электросетями – оккупанты захватили ряд объектов

Как пояснили в компании, 27 июня представители оккупационной военно-гражданской администрации при поддержке ФСБ РФ и участии начальника службы воздушных и кабельных электрических сетей самого "Херсоноблэнерго" захватили отдельные объекты, обеспечивающие поставку и распределение электрической энергии потребителям Херсонской области.
"Оккупационные органы оказывают давление на работников предприятия, заставляют писать заявления о сотрудничестве и другое", – говорится в сообщении предприятия.
В компании отметили, что во время захвата оккупанты представили нового "руководителя" предприятия по фамилии Жаханович, который не имеет никакого отношения к исполнительным органам "Херсоноблэнерго".
"Единственным законным руководителем общества является председатель правления Игорь Сафронов", – подчеркнули в "Херсоноблэнерго".
Руководство компании обратилось в правоохранительные органы в связи с попыткой захвата общества.
В "Харсоноблэнерго" подчеркнули, что электроэнергию во временно оккупированную Херсонскую область поставляют с подконтрольной украинским властям территории исключительно украинские поставщики.
"Оплата за поставленную продукцию производится только в национальной валюте Украины, гривне. Все остальные возможные расчеты – это мошенничество", – добавили в компании.
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Контекст:
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.