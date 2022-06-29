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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Херсоноблэнерго" частично утратило контроль над электросетями – оккупанты захватили ряд объектов

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Электроэнергию в Херсонскую область поставляют с подконтрольной властям территории Украины
Электроэнергию в Херсонскую область поставляют с подконтрольной властям территории Украины 
Фото: depositphotos.com

С 27 июня АО "Херсоноблэнерго" частично утратило контроль над электросетями Херсонской области после того, как ряд объектов захватили оккупанты с помощью коллаборантов. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба оператора.

Как пояснили в компании, 27 июня представители оккупационной военно-гражданской администрации при поддержке ФСБ РФ и участии начальника службы воздушных и кабельных электрических сетей самого "Херсоноблэнерго" захватили отдельные объекты, обеспечивающие поставку и распределение электрической энергии потребителям Херсонской области.

"Оккупационные органы оказывают давление на работников предприятия, заставляют писать заявления о сотрудничестве и другое", – говорится в сообщении предприятия.

В компании отметили, что во время захвата оккупанты представили нового "руководителя" предприятия по фамилии Жаханович, который не имеет никакого отношения к исполнительным органам "Херсоноблэнерго".

"Единственным законным руководителем общества является председатель правления Игорь Сафронов", – подчеркнули в "Херсоноблэнерго".

Руководство компании обратилось в правоохранительные органы в связи с попыткой захвата общества.

В "Харсоноблэнерго" подчеркнули, что электроэнергию во временно оккупированную Херсонскую область поставляют с подконтрольной украинским властям территории исключительно украинские поставщики.

"Оплата за поставленную продукцию производится только в национальной валюте Украины, гривне. Все остальные возможные расчеты – это мошенничество", – добавили в компании. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить. 

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Теги: захват, оккупация, Херсонская область, электричество, электроэнергия, электроснабжение, война России против Украины, российские оккупанты, коллаборационизм
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