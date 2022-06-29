"Херсоноблэнерго" частично утратило контроль над электросетями – оккупанты захватили ряд объектов

Электроэнергию в Херсонскую область поставляют с подконтрольной властям территории Украины Фото: depositphotos.com

Как пояснили в компании, 27 июня представители оккупационной военно-гражданской администрации при поддержке ФСБ РФ и участии начальника службы воздушных и кабельных электрических сетей самого "Херсоноблэнерго" захватили отдельные объекты, обеспечивающие поставку и распределение электрической энергии потребителям Херсонской области.

"Оккупационные органы оказывают давление на работников предприятия, заставляют писать заявления о сотрудничестве и другое", – говорится в сообщении предприятия.