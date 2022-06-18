В Украине создается национальная сеть электрических зарядных станций – "Энергоатом"

В "Энергоатоме" объяснили, что у них есть резервные мощности для зарядки электроавтомобилей Фото: pixabay.com

"Сегодня сделан еще один важный шаг по развитию инфраструктуры электрического транспорта и созданию национальной сети зарядных станций в Украине, определены источники финансирования для развития этой сети на территории всей страны", – процитировал "Энергоатом" министра энергетики Украины Германа Галущенко.

Министр отметил, что реализация проекта позволит Украине выполнить международные обязательства по декарбонизации.

"Мы ускоряем достижение углеродной нейтральности в экономике Украины, а также уменьшение загрязнения окружающей природной среды", – подчеркнул Галущенко.

Президент "Энергоатома" Петр Котин объяснил, что у компании есть "значительные резервные мощности для производства дешевой и чистой электроэнергии, которая может поставляться также и на новые сегменты внутреннего рынка, удовлетворить растущие потребности отечественных автомобильных перевозчиков в доступной электроэнергии, быстрой и комфортной зарядке электрических автомобилей в любом уголке Украины".