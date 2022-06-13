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ДЕНЬГИ

После открытого вторжения России потребление электроэнергии в Украине снизилось на 40% – "Энергоатом"

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Глава "Энергоатома" рассказал об убытках компании
Глава "Энергоатома" рассказал об убытках компании
Фото: Енергоатом / Facebook

Компания "Энергоатом", отвечающая за энергосистему Украины, после открытого вторжения России получила убытки в районе 40 млрд грн. Об этом президент компании Петр Котин сообщил LIGA.net в интервью, которое было опубликовано 13 июня.

"Ситуация непростая. Объемы ущерба, причиненного российским агрессором, на сегодняшний день мы оцениваем в около 40 млрд грн. Это уничтоженные при обстрелах и пожарах корпуса, поврежденное оборудование на Запорожской АЭС, а также потери от вынужденного сокращения производства электроэнергии", – сказал Котин.

По его данным, после начала полномасштабной войны 24 февраля потребление электроэнергии в Украине сократилось почти на 40%, а в промышленном секторе – на 60%.

"Мы вынуждены работать только половиной наших энергоблоков", – подчеркнул глава "Энергоатома".

Он отметил, что, несмотря на значительное уменьшение платежей за электроэнергию, компания продолжает поставлять дешевую электроэнергию населению Украины, доля которой составляет более 60%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала открытого вторжения в Украину российские оккупанты захватили Запорожскую и Чернобыльскую АЭС. В начале апреля россияне отступили из северных областей Украины, оставив ЧАЭС.

Захваченную в начале марта Запорожскую АЭС в Энергодаре оккупанты продолжают удерживать. 8 июня "Энергоатом" сообщал о похищениях россиянами сотрудников АЭС.

Теги: Россия, война, электроэнергия, АЭС, Энергоатом, Запорожская АЭС, убытки, война России против Украины, ущерб, энергосистема, Петр Котин, российские оккупанты
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