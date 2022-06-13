После открытого вторжения России потребление электроэнергии в Украине снизилось на 40% – "Энергоатом"

"Ситуация непростая. Объемы ущерба, причиненного российским агрессором, на сегодняшний день мы оцениваем в около 40 млрд грн. Это уничтоженные при обстрелах и пожарах корпуса, поврежденное оборудование на Запорожской АЭС, а также потери от вынужденного сокращения производства электроэнергии", – сказал Котин.

По его данным, после начала полномасштабной войны 24 февраля потребление электроэнергии в Украине сократилось почти на 40%, а в промышленном секторе – на 60%.

"Мы вынуждены работать только половиной наших энергоблоков", – подчеркнул глава "Энергоатома".

Он отметил, что, несмотря на значительное уменьшение платежей за электроэнергию, компания продолжает поставлять дешевую электроэнергию населению Украины, доля которой составляет более 60%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)