Ракета оккупантов критически низко пролетела над Пивденноукраинской АЭС – "Энергоатом"

"Россия совершила очередной акт ядерного терроризма – в 5.30 утра российская крылатая ракета, похожая на ракету типа "Калибр", пролетела критически низко над Пивденноукраинской АЭС", – говорится в сообщении.
В "Энергоатоме" предположили, что она летела в сторону Киева, где утром прогремели взрывы.
"В настоящее время Россия продолжает создавать угрозы ядерной безопасности украинских АЭС и угрожает всему миру новой ядерной катастрофой. Рашисты до сих пор не понимают, что даже малейший обломок ракеты, который может попасть в работающий энергоблок, может вызвать ядерную катастрофу и утечку радиации", – подчеркнули в компании.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
ПАЭС расположена в степной зоне на левом берегу Южного Буга вблизи города Южноукраинск Николаевской области. Построена в 1975–1982 годах. Генерирует электроэнергию тремя энергоблоками-миллионниками ВВЭР-1000.