Ракета оккупантов критически низко пролетела над Пивденноукраинской АЭС – "Энергоатом"

"Россия совершила очередной акт ядерного терроризма – в 5.30 утра российская крылатая ракета, похожая на ракету типа "Калибр", пролетела критически низко над Пивденноукраинской АЭС", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" предположили, что она летела в сторону Киева, где утром прогремели взрывы.

"В настоящее время Россия продолжает создавать угрозы ядерной безопасности украинских АЭС и угрожает всему миру новой ядерной катастрофой. Рашисты до сих пор не понимают, что даже малейший обломок ракеты, который может попасть в работающий энергоблок, может вызвать ядерную катастрофу и утечку радиации", – подчеркнули в компании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)