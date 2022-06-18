В Украине спрос на электромобили вырос в 15 раз – "Энергоатом"

"По состоянию на 1 июня 2022 года в Украине зарегистрировано 36 602 электроавтомобиля, ежемесячный прирост парка электрокаров составляет около 800 автомобилей", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" прогнозируют, что число электромобилей будет динамично увеличиваться из-за высоких цен на нефтепродукты и "из-за общего тренда на экологичность".

"В 2021 году украинцы приобрели 8,5 тыс. электрокаров. Это примерно на 20% больше, чем в 2020 году. Но в апреле-мае 2022 года спрос на электроавтомобили в Украине вырос в 15 раз. Дефицит топлива и рост цен на него, вызванные войной и уничтожением нефтеперерабатывающей инфраструктуры, заставил многих по-другому посмотреть на эти автомобили", – объяснили в компании.

По ее данным, заправка "от розетки" сегодня "на порядок дешевле, чем бензин, дизель или газ".