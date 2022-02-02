ГОРДОН
 
 
МИР

Tesla отзывает 54 тыс. электромобилей из-за игнорирования знака "Стоп"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В компании пообещали решить проблему, выпустив обновление программного обеспечения
В компании пообещали решить проблему, выпустив обновление программного обеспечения
Фото: ua.depositphotos.com

Компания Tesla отзовет в США 53 822 электрокаров из-за ошибки в программном обеспечении. Об этом говорится в документе Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), опубликованном 27 января на официальном сайте службы.

Проблема заключается в том, что автомобиль из-за ошибки в программном обеспечении Full Self-Driving (бета-версия) не тормозит перед знаками обязательной остановки на перекрестках, а продолжает движение. Таким образом, существует опасность выезда на перекресток без полной остановки, что может повысить риск столкновения, говорится в документе.

Отзыв касается почти каждой модели S, X, 3 и Y с полной бета-версией прошивки 2020.40.4.10 или более поздней.

Согласно сообщению NHTSA, Tesla не сообщала о столкновениях, травмах или смертельных случаях, вызванных этой ошибкой.

В компании пообещали решить проблему, выпустив обновление программного обеспечения.

Автопроизводитель сообщил NHTSA, что обновление будет доступно для установки в начале февраля 2022 года.

Контекст:

Компания Tesla была основана в 2003 году Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом. Генеральный директор компании – Илон Маск. Среди инвесторов Tesla Inc. – основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, основатель eBay Джефри Сколл, Daimler AG, Toyota и Илон Маск.

В 2019 году Tesla стала крупнейшим производителем электромобилей в мире, а седан Tesla Model 3 – самым продаваемым электромобилем в истории.

Аналитик финансовой компании Morgan Stanley Адам Джонас считает, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск может стать первым в мире триллионером.

Теги: автомобили, электромобиль, Tesla, травма, документы, безопасность, автомобиль, столкновение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ани Лорак даст два концерта в Харькове. В анонсе ее назвали "голосом поколений"
Ани Лорак даст два концерта в Харькове. В анонсе ее назвали "голосом поколений"
"Словно богиня перед нами", "Эта малышка великолепна". Michelle Andrade в купальнике пробежалась на пляже перед камерой
"Словно богиня перед нами", "Эта малышка великолепна". Michelle Andrade в купальнике пробежалась на пляже перед камерой
"Мальвина уже не та", "Губищи утиные тебя изуродовали!" Седокова удивила сеть переменами во внешности
"Мальвина уже не та", "Губищи утиные тебя изуродовали!" Седокова удивила сеть переменами во внешности
"Слушай, ты моя ровесница, но выглядишь на 20", "Она живет своей лучшей жизнью". 52-летняя Зета-Джонс показала свою утреннюю тренировку
"Слушай, ты моя ровесница, но выглядишь на 20", "Она живет своей лучшей жизнью". 52-летняя Зета-Джонс показала свою утреннюю тренировку
48-летняя Клум надела платье с ушами на груди
48-летняя Клум надела платье с ушами на груди
"Я сожалею о боли, которую причинила". Голдберг оправдалась за свое скандальное высказывание о Холокосте
"Я сожалею о боли, которую причинила". Голдберг оправдалась за свое скандальное высказывание о Холокосте
"Милашка в розовом", "Мода меняется, а стиль остается". Лопес сменила три образа во время съемки для американского издания. Фото
"Милашка в розовом", "Мода меняется, а стиль остается". Лопес сменила три образа во время съемки для американского издания. Фото
"Купальник ужасный", "Вы как наденете на себя что-то непонятное". В сети обсуждают пляжные фото Подольской
"Купальник ужасный", "Вы как наденете на себя что-то непонятное". В сети обсуждают пляжные фото Подольской
"Чего так орать?" Ярославский в плавках прошелся перед камерой и окунулся в прорубь возле своего дома
"Чего так орать?" Ярославский в плавках прошелся перед камерой и окунулся в прорубь возле своего дома
"Нужны время и силы". Ротару рассказала о перенесенной с осложнениями болезни
"Нужны время и силы". Ротару рассказала о перенесенной с осложнениями болезни
"Ничего так вышла". Каминская обрезала волосы, сменила цвет и устроила дефиле в полностью прозрачном платье
"Ничего так вышла". Каминская обрезала волосы, сменила цвет и устроила дефиле в полностью прозрачном платье
СМИ опубликовали фото машины мужа онкобольной Заворотнюк. В сети пишут, что рядом с ним запечатлена сама актриса
СМИ опубликовали фото машины мужа онкобольной Заворотнюк. В сети пишут, что рядом с ним запечатлена сама актриса
По делу об ограблении вдовы Градского задержан ее домработник – СМИ
По делу об ограблении вдовы Градского задержан ее домработник – СМИ
"Написьник", "Трусы зачетные". Байкова в микробикини крупным планом показала голый лобок
"Написьник", "Трусы зачетные". Байкова в микробикини крупным планом показала голый лобок
"Таня сильно плакала". Экс-супруг Навки Жулин заявил, что изменял ей в браке с другими фигуристками
"Таня сильно плакала". Экс-супруг Навки Жулин заявил, что изменял ей в браке с другими фигуристками
"Пошла жара", "Совсем шизанулась". Волочкова после расставания с разыскиваемым за терроризм Кузнецовым снялась в прозрачном белье
"Пошла жара", "Совсем шизанулась". Волочкова после расставания с разыскиваемым за терроризм Кузнецовым снялась в прозрачном белье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Снежа, люблю тебя. А свора гиен…" Байрак публично защитила Егорову, которая заявила о поддержке Путина (100358)
2
"Потапа забавляшка", "Глаз не оторвать". Каменских снялась в белых трусах, засветив живот (97059)
3
"Бесконечное самолюбование". 43-летняя Ани Лорак спустила плавки до лобка и оголила пах (77817)
4
"Сиськотряс", "Сиси бы поменьше". Семенович потрусила грудью в декольте во время танца (74150)
5
"У меня есть киска". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в откровенном декольте и с рукой между ног (67845)
6
43-летняя Ани Лорак снялась в одном бюстгальтере (49287)
7
"А под пальто – только красивое нижнее белье". Дорофеева снялась в эротическом ролике (46411)
8
74-летняя Васильева о Путине: У меня к нему есть доверие. Я бы уже давно куда-нибудь зафигачила снаряд (42260)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS