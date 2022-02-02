Tesla отзывает 54 тыс. электромобилей из-за игнорирования знака "Стоп"

Проблема заключается в том, что автомобиль из-за ошибки в программном обеспечении Full Self-Driving (бета-версия) не тормозит перед знаками обязательной остановки на перекрестках, а продолжает движение. Таким образом, существует опасность выезда на перекресток без полной остановки, что может повысить риск столкновения, говорится в документе.

Отзыв касается почти каждой модели S, X, 3 и Y с полной бета-версией прошивки 2020.40.4.10 или более поздней.

Согласно сообщению NHTSA, Tesla не сообщала о столкновениях, травмах или смертельных случаях, вызванных этой ошибкой.

В компании пообещали решить проблему, выпустив обновление программного обеспечения.

Автопроизводитель сообщил NHTSA, что обновление будет доступно для установки в начале февраля 2022 года.