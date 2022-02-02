Tesla отзывает 54 тыс. электромобилей из-за игнорирования знака "Стоп"

Проблема заключается в том, что автомобиль из-за ошибки в программном обеспечении Full Self-Driving (бета-версия) не тормозит перед знаками обязательной остановки на перекрестках, а продолжает движение. Таким образом, существует опасность выезда на перекресток без полной остановки, что может повысить риск столкновения, говорится в документе.
Отзыв касается почти каждой модели S, X, 3 и Y с полной бета-версией прошивки 2020.40.4.10 или более поздней.
Согласно сообщению NHTSA, Tesla не сообщала о столкновениях, травмах или смертельных случаях, вызванных этой ошибкой.
В компании пообещали решить проблему, выпустив обновление программного обеспечения.
Автопроизводитель сообщил NHTSA, что обновление будет доступно для установки в начале февраля 2022 года.
Компания Tesla была основана в 2003 году Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом. Генеральный директор компании – Илон Маск. Среди инвесторов Tesla Inc. – основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, основатель eBay Джефри Сколл, Daimler AG, Toyota и Илон Маск.
В 2019 году Tesla стала крупнейшим производителем электромобилей в мире, а седан Tesla Model 3 – самым продаваемым электромобилем в истории.
Аналитик финансовой компании Morgan Stanley Адам Джонас считает, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск может стать первым в мире триллионером.