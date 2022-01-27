В Tesla заявили о рекордной прибыли в $5,5 млрд за год

Годовая чистая прибыль выросла в 7,7 раза, до $5,52 млрд, по сравнению с $721 млн годом ранее.

Выручка автопроизводителя в 2021 году увеличилась на 71%, до $53,8 млрд, продажи автомобилей подскочили на 87%, до рекордных 936 тыс. машин.

Чистая прибыль в четвертом квартале выросла до $2,3 млрд по сравнению с $270 млн за аналогичный период 2020 года.