Tesla снова перенесла дату выпуска пикапа Cybertruck – СМИ

Собеседник агентства сказал, что задержка связана с тем, что Tesla меняет характеристики и функции электрического пикапа, чтобы сделать его более привлекательным, поскольку конкуренция в этом сегменте усиливается.

Ожидается, что Tesla произведет ограниченное производство Cybertruck в первом квартале 2023 года, прежде чем увеличить объем производства, сказал источник.