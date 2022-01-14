Tesla снова перенесла дату выпуска пикапа Cybertruck – СМИ

Собеседник агентства сказал, что задержка связана с тем, что Tesla меняет характеристики и функции электрического пикапа, чтобы сделать его более привлекательным, поскольку конкуренция в этом сегменте усиливается.
Ожидается, что Tesla произведет ограниченное производство Cybertruck в первом квартале 2023 года, прежде чем увеличить объем производства, сказал источник.
Как отмечает портал Electrek, электромобиль-пикап Cybertruck впервые был представлен в ноябре 2019 года. Автомобили этой серии имеют экзоскелет (несущую конструкцию кузова), в отличие от рамы в обычных пикапах, и могут разогнаться до 100 км/ч всего за 2,9 секунды.
В марте владелец Tesla Илон Маск сообщил, что компания готовит обновленную версию бронированного автомобиля Cybertruck.
Выпуск пикапа планировался на 2021 год, но в августе прошлого года его перенесли. До недавнего времени на сайте Tesla говорилось о производстве в 2022-м, но сейчас никаких конкретных сроков компания не называет.