Маск заявил, что продал 10% акций Tesla

В начале ноября Маск устроил в Twitter опрос о том, стоит ли ему продать 10% своей доли в Tesla Фото: EPA

"Я продал достаточно акций, чтобы достичь примерной отметки в 10% с учетом реализации опционов, и в этом я старался быть предельно точным", – сказал глава Tesla.

Как сообщает MarketWatch со ссылкой на документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США, 21 декабря Маск реализовал опционы на покупку 2 млн акций и продал около 584 тыс. ценных бумаг Tesla. В результате общее количество акций, проданных бизнесменом за последнее время, достигло 13,5 млн. Это около 80% от того, что Маск собирался продать, подсчитал Reuters.

Всего по состоянию на начало ноября, когда он опубликовал опрос в Twitter, 10% его доли соответствовало примерно 17 млн акций.

В то же время Маск реализовал опционы на покупку 16,4 млн акций по $6,24 за одну ценную бумагу, фактически увеличив свою долю в компании, пишет MarketWatch.