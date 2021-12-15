Financial Times вслед за Time назвала Маска человеком года

В объяснении своего выбора газета указала, что Маск создавал рынок для электроавтомобилей на протяжении десятилетия, а также способствовал тому, чтобы крупные игроки на авторынке начали активнее инвестировать в производство более экологичных видов транспорта.
В публикации отмечено, что предприниматель радикальным образом изменил глобальную автомобильную индустрию и в дальнейшем его деятельность будет иметь "глубокие последствия для правительств стран, инвесторов и климата".
Также упомянуты достижения Маска в космической отрасли, продвижение им криптовалют в сети и "гиперактивность" в социальной сети Twitter.
Who would your person of the year be? Let us know in the comments below * https://t.co/9Bz3NsTV9I— Financial Times (@FinancialTimes) December 15, 2021
В ноябре 2021 года состояние Маска достигло $300 млрд, он стал первым в истории, кто смог заработать такую сумму. По состоянию на 15 декабря Bloomberg и Forbes оценивают его состояние почти в $252 млрд.
13 декабря Маск стал человеком года по версии американского журнала Time.