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Financial Times вслед за Time назвала Маска человеком года

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FT считает, что Маск радикальным образом изменил мировую автоиндустрию
FT считает, что Маск радикальным образом изменил мировую автоиндустрию
Фото: EPA

Газета Financial Times (Великобритания) назвала человеком года основателя компании SpaceX и главу Tesla Илона Маска. Об этом 15 декабря сообщает официальный сайт издания.

В объяснении своего выбора газета указала, что Маск создавал рынок для электроавтомобилей на протяжении десятилетия, а также способствовал тому, чтобы крупные игроки на авторынке начали активнее инвестировать в производство более экологичных видов транспорта.

В публикации отмечено, что предприниматель радикальным образом изменил глобальную автомобильную индустрию и в дальнейшем его деятельность будет иметь "глубокие последствия для правительств стран, инвесторов и климата".

Также упомянуты достижения Маска в космической отрасли, продвижение им криптовалют в сети и "гиперактивность" в социальной сети Twitter.

Контекст:

В ноябре 2021 года состояние Маска достигло $300 млрд, он стал первым в истории, кто смог заработать такую сумму. По состоянию на 15 декабря Bloomberg и Forbes оценивают его состояние почти в $252 млрд.

13 декабря Маск стал человеком года по версии американского журнала Time.

Теги: Великобритания, SpaceX, Financial Times, Tesla, Илон Маск, конкурс Человек года, газета, Человек года
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