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Маск продал акции Tesla еще более чем на $900 млн

Маск уже продал почти 12 млн акций с тех пор, как пообещал в Twitter избавиться от 10% доли в Tesla
Маск уже продал почти 12 млн акций с тех пор, как пообещал в Twitter избавиться от 10% доли в Tesla
Фото: EPA

Основатель компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск снова сократил свою долю в компании Tesla, продав акции на сумму $906,5 млн. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно нормативным документам, Маск продал еще 934 091 акцию на сумму около $906,5 млн, чтобы покрыть налоги на исполнение 2,1 млн опционов.

Всего Маск уже продал почти 12 млн акций с тех пор, как пообещал в Twitter избавиться от 10% своей доли в Tesla, что составит около 17 млн акций без учета его исполняемых опционов.

Контекст:

В ноябре 2021 года состояние Маска достигло $300 млрд,  он стал первым в истории, кто смог заработать такую сумму. На 14 декабря Bloomberg оценивает его состояние в $254 млрд, Forbes – в $253,8 млрд.

9 ноября Bloomberg писало, что Маск потерял $50 млрд из-за падения котировок акций Tesla. Падение началось после опроса в Twitter. На ситуацию повлияла информация о том, что брат миллиардера Кимбал Маск продал свои акции незадолго до голосования, а также слухи, что сам Маск хочет продать ценные бумаги, чтобы покрыть личные долги.

Теги: Twitter, акции, Tesla, Илон Маск
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