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Илон Маск продал акций Tesla уже почти на $11 млрд

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Илон Маск продолжает продавать акции Tesla
Илон Маск продолжает продавать акции Tesla
Фото: EPA

Генеральный директор Tesla Илон Маск продолжает сокращать свою долю в компании, по состоянию на 3 декабря он продал акций компании на сумму около $10,9 млрд. Это следует из документов, представленных 2 декабря в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Согласно документам, Маск реализовал опционы на покупку 2,1 млн акций и продал еще 934 тыс. акций Tesla на сумму $1,01 млрд долларов, сообщает Bloomberg

По подсчетам агентства, приблизительно за месяц Маск получил от продажи акций Tesla около $10,9 млрд.

Контекст:

29 ноября 2921 года состояние Маска достигло $300 млрд. Он стал первым в истории, кто смог заработать такую сумму. По состоянию на 7 ноября Bloomberg оценивал его состояние в $338 млрд, Forbes – в $318 млрд.

25 октября рыночная стоимость американской компании Tesla Inc. Маска после получения крупного заказа от фирмы по аренде автомобилей Hertz превысила $1 трлн.

Аналитик финансовой компании Morgan Stanley Адам Джонас заявил, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск может стать первым в мире триллионером.

9 ноября Bloomberg писало, что Маск потерял $50 млрд из-за падения котировок акций Tesla. Падение началось после опроса в Twitter. На ситуацию повлияла информация о том, что брат миллиардера Кимбал Маск продал свои акции незадолго до голосования, а также слухи о том, что сам Маск хочет продать ценные бумаги, чтобы покрыть личные долги.

8 ноября Маск избавился от ценных бумаг на сумму $1,1 млрд для уплаты подоходного налога по опционам на акции. 

15 ноября он продал более 934 тыс. акций компании на сумму $930 млн. 

Теги: долги, акции, Tesla, голосование, финансы, миллиардер, ценные бумаги
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