Автомобили Tesla представили световое шоу под рок-версию украинского "Щедрика"

На видео четыре модели Tesla – S, 3, X и Y – стоят в ряд и моргают фарами под "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича Фото: скриншот Tesla / Twitter

"S3XY световое шоу", – указано в подписи к публикации.

На видео четыре модели Tesla – S, 3, X и Y – стоят в ряд и моргают фарами под рок-версию "Щедрика".

"Создать свое собственное световое шоу теперь может любой, у кого есть компьютер, используя бесплатную программу с открытым кодом xLights. Готовое шоу с помощью USB-флешки можно загрузить в автомобиль", – сообщается в аннотации к обновлению на сайте Tesla.

Функция Light Show совместима со всеми автомобилями компании.