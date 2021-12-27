Автомобили Tesla представили световое шоу под рок-версию украинского "Щедрика"

"S3XY световое шоу", – указано в подписи к публикации.
На видео четыре модели Tesla – S, 3, X и Y – стоят в ряд и моргают фарами под рок-версию "Щедрика".
"Создать свое собственное световое шоу теперь может любой, у кого есть компьютер, используя бесплатную программу с открытым кодом xLights. Готовое шоу с помощью USB-флешки можно загрузить в автомобиль", – сообщается в аннотации к обновлению на сайте Tesla.
Функция Light Show совместима со всеми автомобилями компании.
S3XY Light Show pic.twitter.com/FuBTAVB8Ju— Tesla (@Tesla) December 24, 2021
Tesla – американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электрической энергии. Названа в честь всемирно известного электротехника и физика Николы Теслы.
В 2021 году Tesla вышла на первое место по капитализации среди автомобильных компаний, обойдя японского автопроизводителя Toyota. В конце октября 2021 года капитализация Tesla впервые превысила $1 трлн, ранее этой отметки достигали только четыре американские компании – Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet.
13 декабря глава Tesla Илон Маск сократил свою долю в компании Tesla, продав акции на сумму $906,5 млн.