Toyota инвестирует $35 млрд для выпуска 30 новых моделей электромобилей

Toyota планирует к 2030 году полностью перейти на выпуск электромобилей Скриншот: Toyota Motor Corporation / Youtube

Toyota нацелена на увеличение глобальных продаж электромобилей на аккумуляторных батареях на 3,5 млн единиц в год к концу десятилетия, заявил генеральный директор компании Акио Тойода.

Японский автопроизводитель на $4,4 млрд увеличит инвестиции на аккумуляторные технологии, также планируются инвестиции в другие типы электромобилей, включая гибридные и водородные.

Toyota стремится к тому, чтобы на электромобили приходилось 100% продаж автомобилей компании в Европе, Северной Америке и Китае к 2030 году и во всем мире к 2035 году.