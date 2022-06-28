Энергетики вернули свет для 12 тыс. семей в Одесской и Донецкой областях после вражеских обстрелов – ДТЭК

"В течение суток аварийно-ремонтные бригады ДТЭК восстановили электропитание в 14 населенных пунктах Донецкой области. Вновь получают электроснабжение 11 539 домохозяйств в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах", – сообщили в компании.

Специалисты энергокомпании в сопровождении военных смогли добраться до поврежденного оборудования и возобновить его работу менее чем за сутки. Как следствие – со светом более 6,5 тыс. семей Славянской общины, где были обстрелы накануне.

Без света остаются 315 населенных пунктов в Донецкой области. Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

Также 27 июня энергетики ДТЭК завершили работы по восстановлению электроснабжения на территории Одесской области, которая 26 июня осталась без света из-за ракетных обстрелов. Менее чем за сутки энергетики запитали 643 дома, обесточенных в Одесском районе.

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